Economía/Empleo.- Báñez espera garantizar "más pensiones y más altas" y defiende que jubilados puedan trabajar

Unidos Podemos propone un paquete de medidas sobre pensiones para ahorrar 14.500 millones al año

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha defendido este miércoles que el Gobierno seguirá escuchando las recomendaciones del Pacto de Toledo con el objetivo de garantizar "más pensiones y más altas" en los próximos años, y ha defendido que los jubilados puedan trabajar "voluntariamente".

Así lo ha señalado durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, en respuesta a una pregunta del diputado socialista Luis Carlos Sahuquillo sobre las previsiones presupuestarias del Gobierno en relación con el incremento de las pensiones públicas, sobre lo que Báñez ha recordado que el plan presupuestario para 2017 aprobado recoge un incremento del gasto en pensiones contributivas del 3%.

Báñez ha señalado que el Gobierno de Mariano Rajoy se encontró en 2011 las pensiones congeladas por el PSOE y una tasa de riesgo de pobreza entre los mayores de 65% años del 21%, mientras que el Ejecutivo 'popular' se marcó la "línea roja"de que aumentasen siempre las pensiones, incluso en los peores momentos de la crisis.

Por ello, ha defendido el cambio de la ley para asegurar una revalorización de las pensiones de al menos el 0,25% anual, una subida "moderada" porque el Gobierno del PP se encontró el país "al borde de la quiebra".

"Los pensionistas saben mejor que nadie que durante este tiempo gracias a una política económica con inflación baja han ganado más de 1.400 millones de euros poder adquisitivo con pensiones y subidas moderadas de las pensiones", ha agregado.

La titular de Empleo ha defendido que el Gobierno ha hecho "lo que tenía que hacer" para cambiar la economía y garantizar las pensiones "hoy y mañana" y pasar del déficit y la recesión al crecimiento y el empleo, lo que ha permitido que actualmente por cada nueva pensión haya siete nuevos cotizantes, frente a los tres empleos que se destruían por cada nueva pensión en 2011.

En todo caso, ha aseverado que el Ejecutivo escuchará al Pacto de Toledo, el "gran compromiso nacional" para garantizar "más pensiones y más altas", siempre que se pueda, en los próximos años.

PENSIONES "PIRRICAS"

Por su parte, Sahuquillo ha criticado que desde la ley de 2013 por la que se modificaba el Pacto de Toledo los pensionistas hayan visto pensiones "pírricas", con aumentos de solo dos euros al mes, y que con la revalorizacion del 0,25% marcada por el Gobierno los pensionistas vayan a perder medio punto de poder adquisitivo".

"Ustedes se creen sus propias mentiras", ha espetado Sahuquillo a la bancada 'popular', ha quienes ha afeado que el Gobierno haya dejado el Fondo de Reserva con 15.000 millones y que la pensión más común con cónyuge a cargo haya subido solo 43 euros con el PP, frente a los 258 euros de incremento que tuvo con el PSOE. "Si hay recuperación económica, que la reciban los pensionistas", ha pedido a Báñez.

COMPATIBILIZAR TRABAJO Y PENSION

Por otra parte, Báñez también ha respondido a otra pregunta de la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Irene Montero, ha defendido que las personas en España después de jubilarse puedan elegir "voluntariamente" si quieren seguir trabajando para "aportar a la sociedad".

Báñez ha reprochado a Podemos que "no le gustan los mayores" al rechazar que puedan trabajar por voluntad propia para seguir aportando "experiencia y talento" y que no conozcan su propia estrategia en el Congreso ante el "lío que tienen en el partido"., ya que registraron una proposición de ley en que instaban al Ejecutivo a hacer compatible la pensión con el trabajo de los escritores.

"Estoy de acuerdo, no solo para los escritores, sino para todos los españoles", ha apuntado Báñez, quien ha recordado que la posibilidad de compatibilizar un puesto de trabajo con la jubilación es una recomendación del Pacto de Toledo en pro del "envejecimiento activo".

En esta línea, ha defendido esta posibilidad por la aportación de talento que supone, de trabajo, ya que dos de cada tres personas que compatibilizan trabajo y pensión "mantienen o crean nuevo empleo", y por una cuestión de libertad. "Los españoles deben elegir si seguir trabajando otras la jubilación", ha apostillado.

La titular de Empleo ha indicado a Montero que el programa electoral de Podemos aparece la palabra derogar o prohibir 60 veces, mientras que la palabra libertad solo 27. "No me extraña que le guste mucho más Venezuela, donde no cobran los pensionistas, que EEUU, donde cobran puntualmente", ha añadido.

PODEMOS PROPONE MEDIDAS PARA AHORRAR 14.500 MILLONES

Por su parte, la diputada de Unidos Podemos ha criticado a Báñez por pretender instaurar el modelo norteamericano en el que "lo señores mayores meten bolsas de compra en supermercados y la gente tiene que completar con un 'minijob' porque sino no llega a fina de mes".

Montero ha defendido la revalorización de pensiones con el IPC, el fin de las subvenciones con fondos público a pensiones privadas, suprimir bonificaciones en la cuota empresarial y eliminar el tope máximo de cotizaciones de los salarios de más de 3.500 euros al mes, lo que en conjunto permitiría un ahorro de más de 14.500 millones al año.

"La pensión tiene que servir para vivir y no para sobrevivir", ha enfatizado Montero, quien ha denunciado que uno de cada tres pensionistas no llega a cobrar ni 600 euros al mes.

