La UE obliga a los bancos a devolver todo el dinero cobrado a los afectados por cláusulas suelo

En primer lugar, enhorabuena al tribunal, por haber dictado una sentencia basada en derecho, y no en intereses políticos. Eso, hoy día y en los tiempos que corren, ya es un gran triunfo. En segundo lugar, comentar que, desde un punto de vista meramente jurídico, la sentencia de Tribunal Supremo es una aberración, pues a cualquier estudiante de derecho se le enseña que una clausula nula "se tiene por no puesta", es decir, es como si nunca hubiera existido, manteniendo la vigencia del resto de clausulas y por tanto, del contrato, si ello fuera posible. Nulidad = No Existencia... se debe devolver todo, con intereses... lo demás son tomaduras de pelo al ciudadano (que ya sabemos que es este pais hay muchas, porque los bancos mangonean en los partidos)