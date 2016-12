La Ley prohibirá cortar la luz a los hogares españoles más pobres

Pues yo llevo sin luz ni gas desde que me la cortaron en febrero del año 2012, casi 5 años, y me he adaptado a mi nueva situación.



No me quejo y no quiero ayudas de ningún tipo, y menos de esas que consolidan a los pobres para siempre.



Quiero un sistema donde se valore el trabajo y tu capacidad, y que te permitan prosperar por tus méritos y no por tus enchufes y contactos. Este sistema está podrido de enchufismos, por eso estoy en esta situación, y casi ya para jubilarme.



No le debo nada a nadie, lo que he conseguido ha sido a pesar de todas las trabas de la administración, de hacienda especialmente, y ahora solo me persiguen los del ayuntamiento, los de hacienda, y algunos compañias del gas y electricidad a las que no he pagado, pero pagaré, no quiero limosnas.