El PP pide al Govern dialogar con el Estado y dejar de pactar con "la tropa" de la CUP

20/12/2016 - 18:24

El portavoz del PP en el Parlament, Alejando Fernández, ha llamado al Govern a dialogar con el Gobierno central y dejar de pactar con "la tropa" de la CUP, con el objetivo de tener unos buenos Presupuestos 2017 y lograr mejoras para Cataluña.

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

En su intervención en el debate sobre la tramitación de los presupuestos en el pleno del Parlament, ha destacado que las cuentas son profundamente anticatalanas porque "contravienen todo aquello que ha caracterizado a Cataluña históricamente", y ha citado la propiedad privada, la concertación de raíz católica, el ahorro familiar, la iniciativa industrial privada y el comercio familiar.

"El gran enemigo que ha tenido Cataluña históricamente no es España, sino el anarquismo revolucionario y el colectivismo confiscatorio", valores que representa la CUP y a los que se ha entregado el Govern, ha criticado, y ha llamado a recuperar la senda de la moderación y a dialogar con el Estado.

Ha dicho que su grupo defiende a los catalanes que quieren construir y no destruir, y que por eso no apoyará unas cuentas que, según él, el Govern ha hecho pensando exclusivamente en la CUP, que en su programa electoral defiende que todos los catalanes tienen derecho a un año sabático cobrando: "Radicales sí, tontos no".

"Estamos en un tiempo nuevo de diálogo y acuerdo para superar el bloqueo político pero (el Govern) ha decidido seguir por el camino de la destrucción masiva", ha lamentado, y ha sentenciado que el proceso soberanista está dando sus últimos coletazos en una senda que lleva a un choque contra las rocas que no será épico ni patriótico.

