Alemany (Abertis) pide al Gobierno un "modelo armónico" de concesiones de autopistas

20/12/2016 - 12:57

"Invertimos porque no podíamos quedar al margen aún no viéndolo muy claro", afirma en relación a las autopistas en quiebra

BARCELONA, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Abertis, Salvador Alemany, ha pedido al Gobierno central que ponga un marcha un "modelo armónico" de concesiones de autopistas.

"Confiamos en que las administraciones encuentren la manera de poner en marcha un modelo armónico, que pueda entender la sociedad. Si trabajan en ello y buscan soluciones donde tengamos algún papel, nos encontrarán", ha dicho Alemany, que en se ha puesto a disposición del nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"Queremos crecer en el mundo y nos gustaría seguir creciendo en nuestro país. Nos tienen a su disposición por si somos útiles", asegura el presidente del grupo de concesiones de infraestructuras.Actualmente, el 70% de la cifra de negocios de Abertis procede de mercados exteriores, mientras que España supone el 30% restante.

Durante el tradicional encuentro con la prensa con ocasión de la Navidad, Alemany se ha referido a la quiebra de un grupo de autopistas para asegurar que, como gestores de vías de pago, la compañía está "orgullosa de nuestro trabajo".

"E intentamos salir siempre de altercados jurídicos. Invertimos porque no podíamos quedar al margen aún no viéndolo muy claro. Cuando vimos que no tenía salida, provisionamos nuestras inversiones", explicó

"Tratamos de salir de la vorágine porque es bueno proteger a una compañía que en un entorno de país genera mucha riqueza", ha indicado, y ha añadido que el foco de la cuestión radica en las negociaciones entre la administración y la banca acreedora.

De cara a 2017, Alemany ha asegurado que Abertis seguirá creciendo donde pueda con disciplina financiera, y ha recordado que el grupo de concesiones ha cerrado operaciones "negociadas con total transparencia" en países como Brasil y Argentina.

2.700 MILLONES DE INVERSIÓN.

Por su parte, el vicepresidente y consejero delegado de Abertis, Francisco Reynés, ha destacado que Abertis ha invertido este año 1.700 millones en operaciones de crecimiento inorgánico, una cifra a la que se suma otros 1.000 millones de inversiones en 'capex' .

Reynés también ha destacado la apuesta de la compañía por reducir la mortalidad en las vías que gestiona, y ha indicado que el grupo ya acumula una reducción del 15%.

