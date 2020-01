Madrid Central estrena 2020 con recorte de perímetro y prohibición de acceso a furgonetas que no sean A

Madrid Central estrena 2020 con recorte de perímetro, prohibiendo aparcar a los vehículos más contaminantes (los diésel matriculados antes de 2006 y los gasolina antes de 2000) en garajes privados y con limitaciones a los vehículos industriales de MMA menor o igual a 3.500 kilogramos, a excepción de los A, a los que no se les permite la entrada a la zona de bajas emisiones.

Los vehículos más contaminantes no podrán aparcar desde el 1 de enero ya no sólo en los aparcamientos públicos sino tampoco en las plazas de garajes particulares o de residentes situados en el ámbito de Madrid Central.

Sólo se les permite el acceso si disponen de alguna condición que pueda ser autorizable, como que el vehículo pertenezca a una persona empadronada en el distrito de Centro o traslade a personas de movilidad reducida.

También para las camionetas

Esta misma limitación y excepcionalidad afecta a los vehículos A con MMA igual o inferior a 3.500 kilogramos, empleados para realizar urgencias de suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones en la vía pública dentro del perímetro.

Además desde el 1 de enero no se permitirá a las personas empadronadas en Madrid Central la posibilidad de gestionar invitaciones de acceso a la zona de bajas emisiones para vehículos sin distintivo ambiental.

Recorte de perímetro

Desde el 1 de enero las calles Mártires de Alcalá y Seminario de Nobles, un tramo de 100 metros, se convertirán en calles de libres circulación.

La decisión se adopta, según el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para "facilitar el tránsito de los vehículos que suben por la calle Princesa desde la plaza de España con destino a Alberto Aguilera y favorecer la comunicación del barrio de Argüelles y la circulación desde Princesa a Gaztambide y Arapiles".

Con este cambio también disminuirán los recorridos que actualmente se realizan desde la calle Princesa para poder hacer el giro en Alberto Aguilera rebajando el tráfico en ambas vías.

Autoescuelas y motos

Los coches de autoescuela con distintivo ambiental B no podrán realizar prácticas en el interior de Madrid Central desde el 1 de enero aunque estos negocios se ubiquen en el distrito.

Y las motos, ciclomotores y triciclos que prestan servicios de mensajería y reparto a domicilio con etiqueta B y C ven ampliado su acceso a Madrid Central hasta la medianoche. Las CERO y ECO ya podían acceder más allá de esa hora.

Moratorias

También se ha dado luz verde a la prórroga de un año para el acceso a Madrid Central de los vehículos con clasificación ambiental A en aquellos supuestos en los que concurren razones excepcionales que lo aconsejan para satisfacer las necesidades del tejido social y productivo de la ciudad, así como los horarios de acceso de los vehículos de distribución urbana de mercancías.

Se prorroga el acceso a diferentes tipologías de vehículos con categoría ambiental A, como grúas y vehículos taller y auxilio en carretera; vehículos tipo turismo de los establecimientos de comercio, restauración y hostelería ubicados en el interior de Madrid Central, o vehículos especiales como militares, portacontenedores, portavehículos, basculantes, blindados, funerarios, RTV, grúas de arrastre, hormigoneras, extractores de fangos, autobombas, bombas de hormigonar, perforadoras, excavadoras, compactadores vibratorios, compactadores estáticos, riegos asfálticos y pintabandas.

También a los vehículos que lleven y recojan a los alumnos de las escuelas infantiles, colegios e institutos de educación infantil, primaria y secundaria ubicados en el ámbito de Madrid Central; vehículos tipo turismo de personas trabajadoras en Madrid Central cuya hora de inicio o de fin de la jornada laboral esté comprendida entre las 24 horas y las 6.30 horas; vehículos que accedan a los talleres de reparación ubicados en el área y vehículos de los abogados del servicio de guardia del turno de oficio para acceder a las comisarías de Policía ubicadas en los distritos de Centro y Retiro, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Igualmente afecta a los vehículos de servicios públicos esenciales y los de las administraciones públicas y sus contratistas, rotulados o no, podrán acceder más allá del 31 de diciembre de este año cuando el prestador justifique la imposibilidad de ofrecer el servicio con otro tipo de vehículo, bien porque le vincule un contrato durante su vigencia o porque no exista ese tipo de vehículo de las categorías 0 emisiones, ECO, C o B.