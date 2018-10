Renault desvela el K-ZE, un SUV urbano eléctrico y asequible

Habrá versiones híbridas e híbridas recargables de los Clio, Captur y Mégane.

Carlos Ghosn, presidente y director general del Grupo Renault, ha anunciado este martes dos próximas etapas de la electrificación de la gama Renault prevista en el plan estratégico 'Drive the Future': un nuevo vehículo eléctrico asequible, con una primera comercialización en China en 2019, además de versiones híbridas e híbridas recargables en 2020 en tres de sus vehículos más populares: Clio, Captur y Mégane.

El vehículo que promete aterrizar en las carreteras con un precio económico ha sido denominado Renault K-ZE, un SUV cero emisiones perteneciente al segmento A, el de los utilitarios. Su autonomía declarada de acuerdo con el ciclo NEDC es de 250 kilómetros, y dispone de un sistema de carga compatible con las tomas domésticas y las infraestructuras públicas.

Tampoco falta una serie de equipamientos, como los captadores de estacionamiento trasero, una cámara de marcha atrás y una pantalla central con navegación y servicios conectados, entre otros.

En cuanto a su despliegue inicial en China, no es un hecho casual. Hay que tener en cuenta que se trata del primer mercado mundial de vehículos eléctricos y el que experimenta el crecimiento más rápido, por lo que el Renault K-ZE se venderá en un primer momento en China. Su fabricación será local y estará a cargo de e-GT New Energy Automotive Co, la joint-venture creada con Dongfeng Motor Group y Nissan para desarrollar y producir vehículos eléctricos competitivos para el mercado asiático.

Electrificación para tres pilares

Por otra parte, Renault ha confirmado una etapa complementaria en la electrificación de su gama. En 2020, llegarán versiones híbridas del Clio e híbridas recargables de los Mégane y Captur gracias a la novedosa tecnología e-Tech, desarrollada por la compañía francesa para proponer sistemas de hibridación en sus modelos de los segmentos B y C.

Asimismo, Carlos Ghosn se ha pronunciado sobre un concept autónomo, denominado AEX, que estará presente en el Salón del Automóvil de París 2018 -arranca este martes para prensa-. Dentro de una amplia cápsula y a través de cuatro escenarios proyectados a 222 grados, el visitante podrá descubrir lo diferente e intenso que puede ser su tiempo de trayecto a través de nuevas formas de contenidos premium, interactivos y personalizados nacidos para la ocasión en las redacciones del Grupo Challenges, con el que Renault ha alcanzado una primera colaboración editorial para vivir "una experiencia única de aprendizaje, más allá de la conducción y del propio vehículo", afirma la marca en un comunicado.

"Con la llegada de los vehículos conectados y autónomos, los usuarios esperarán algo más de sus tiempos de trayecto. Con el Grupo Challenges, hemos imaginado lo que podría ser la experiencia de la movilidad personalizada y conectada del futuro", ha concluido Carlos Ghosn.

Colocados juntos uno del otro en el stand del Grupo, AEX y el nuevo concept-car de Renault -un vehículo robotizado autónomo, eléctrico y conectado- permiten a los visitantes imaginar fácilmente lo que podrá ser la experiencia del coche robotizado del futuro.

PUBLICIDAD