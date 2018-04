Peugeot 308 GT: 'racing' y total confort

En plena era de los SUV, también existen las berlinas. Y los compactos. No están tan de moda, no, pero ahí siguen, con una cuota de mercado muy elevado, y con las grandes marcas lanzando nuevos modelos, nuevas generaciones y nuevas versiones.

Es el caso del Peugeot 308, cuya generación recientemente renovada añade ahora una versión deportiva con motor de gasolina, el 308 GT, que ofrece algo menos que potencia que el GTI (225 por 270), pero que ofrece muy buenas prestaciones y muy buenas sensaciones por los 28.500 euros de precio de salida que posee.

La principal arma que esgrime el 308 GT para la guerra de los concesionarios es sin duda su motor PureTech 225, asociado a una caja de cambios automática de ocho velocidades. Su funcionamiento es, en todos los regímenes, más que notable, con una precisión de marcha y una comodidad de conducción que se ve acentuada por dicha caja de transmisión, que permuta sus ochos velocidades sin apenas percepción del conductor y pasajeros, y que mueve al coche a las curvas más adecuadas de par motor para cada velocidad, cada firme y cada necesidad de potencia. También ayudan las suspensiones de vehículo, que combinan a la perfección tanto la comodidad interior como una conducción relativamente deportiva.

Toques de diseño "racing"

Como su propio apellido reza, el 308 GT respira también deportividad sin la llave de contacto conectada, gracias a una serie de elementos en su diseño que, a pesar de no ser muy histriónicos, si consiguen transmitir que estamos ante un coche que va más allá en todos los niveles. Hablamos de retrovisores lacados en negro, embellecedores de los bajos de caja, llantas diamantadas de 18 pulgados o un exclusivo color azul magnético.

En la trasera disfrutamos también de un difusor de color negro lacado, una decoración de tipo escape doble y, por supuesto, la firma GT presente en el portón, como también está en la parrilla y las aletas delanteras.

El interior, como ocurre con toda la gama de Peugeot, está presidida por ese pequeño volante de la marca que tantas pasiones a favor y en contra despierta. En mi caso, muy a favor. Al coger otro coche tras unos días disfrutando del 308 GT, te da la sensación de estar conduciendo un Barreiros. Huelga decir que, aparte del volante, encontramos más toques deportivos en el interior del 308 GT, como son el techo y los recubrimientos interiores en las partes altas en color antracita, pespuntes rojos, aluminio en los pedales (clásico toque racing), acero inoxidable en los umbrales de las puertas o materiales como el cuero nappa.

No hace falta hablar tampoco mucho sobre la gran tecnología presente en el modelo (algo que ya empieza a ser una necesidad "de serie" en todos los vehículos). Destaca quizá el mando Shift and Park by Wire, la clásica palanca de cambios que se puede manejar con solo un dedo. O las levas en el volante, que en una versión deportiva como ésta vienen de serie.

Ficha técnica Peugeot 308 GT 1.6 PureTech 225 S&S

Motor: Gasolina 1.6

Potencia: 224 CV

Consumo medio: 5,7 litros/100 km

Longitud: 4,25 m

Maletero: 432 litros

Tracción: delantera

Transmisión: automática

Velocidad Máxima: 235 km/h

Precio 28.500 euros

