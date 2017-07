Mercedes-Benz Clase E All-Terrain 4x42: la nueva bestia 'off road' para ir a recoger a los niños al colegio

Parte de la base de un modelo de enfoque puramente familiar, pero eleva la parte aventurera hasta límites insospechados. Así es el Mercedes-Benz Clase E All-Terrain 4x42.

¿Se acuerdan del Mercedes-Benz G 4x42, aquel salvaje modelo presentado hace un par de años, que deriva del Clase G normal, pero que goza de una altura libre al suelo muy elevada y unas enormes ruedas para superar todo tipo de obstáculos? En Ecomotor nos referíamos a él como una auténtica bestia de los caminos que, además, se inspiraba en el brutal G 6x6 de tres ejes que por aquel entonces pegaba muy fuerte.

Pues bien, parece que Mercedes lo ha vuelto a hacer. Aunque esta vez con el Clase E All-Terrain, que, tras meses de trabajo concienzudo, se presenta en un formato salvaje. Y no, no es una idea de bombero de un preparador ajeno a la marca, sino que es obra de un ingeniero de Mercedes que ha estado involucrado en el desarrollo del propio All-Terrain normal. Así que la cosa es más seria de lo que parece.

Jürgen Eberle, que así se llama el trabajador en cuestión, se imaginó el Mercedes-Benz All-Terrain 4x42 con una serie de modificaciones que afectan, sobre todo, a la parte exterior. Y se puso manos a la obra añadiendo plásticos en el perímetro de la carrocería para proteger la pintura en un uso offroad, elevando la altura libre al suelo hasta los 420 milímetros (¡esto es más de lo que ofrece un Clase G!), aumentando la profundidad de vadeo hasta los 500 mm, mejorando los ángulos de ataque y salida.

Los pasos de rueda se han ensanchado con piezas de fibra de carbono y la anchura de vías ha crecido en 200 milímetros. Las llantas, elemento que juega un papel estético clave en esta transformación, son de 20 pulgadas y dan cabida a unos neumáticos de medida 285/50. Bajo el capó se esconde el motor del E400, un V6 de 3,5 litros, que entrega 333 CV de potencia y 480 Nm de par. Con este propulsor las prestaciones están aseguradas, pero raro es que no se haya decidido montar una mecánica AMG, V6 ó V8, de las versiones Estate del Clase E, que parecen más acordes a las pretensiones salvajes de este modelo. Tiempo al tiempo

Como decíamos, el Mercedes-Benz All-Terrain 4x42 es una idea que parte de la propia marca y, aunque no se ha confirmado que se vaya a llevar a la producción en serie, sí parece haber levantado cierto interés, por lo que no es descartable que termine llevándose a la práctica el proyecto, quizá como una pequeña serie. Suponemos que la demanda será la clave. Buena pinta tiene, desde luego. Y visto lo sucedido con modelos como el G 6x6 AMG o el G 4x42, que empezaron siendo un juego y al final terminaron en la calle, no nos extrañaría que con esta berlina sucediera lo mismo.

