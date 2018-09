Porsche 935: vuelve 'Moby Dick' a los circuitos

Porsche ha presentado en el evento 'Rennsport Reunion', en el circuito norteamericano de Laguna Seca, un modelo muy especial que, según palabras del responsable de la división Motorsport de la marca, "es un regalo de aniversario para los fans de todo el mundo". ¡Y menudo regalo! Aprovechado sus 70 años de vida, la firma alemana ha puesto sobre la mesa este Porsche 935, que enlaza con un modelo que tiene mucha historia.

A algunos les sonará y a otros quizá menos, pero en el año 1978 hubo un modelo que rompió moldes en las 24 de Le Mans: el Porsche 935 'Moby Dick'. El sobrenombre se debe a su curiosa zaga con un tremendo alerón, que servía para asentar el eje trasero a velocidad elevada. Pues bien, con la idea de rendir tributo a este icónico modelo de competición, el nuevo Porsche 935 llega con una estética muy similar. Modernizada, eso sí, pero con unas líneas fundamentales que recuerdan inevitablemente a aquel coche de competición.

El nuevo Porsche 935 no tiene intención de competir, ni siquiera de salir a rodar por la calle. No puede hacer lo uno ni lo otro porque no está homologado para ninguna de esas dos cosas. De hecho, el no haber estado sujeto a normas ha permitido a diseñadores e ingenieros trabajar con total libertado en el desarrollo. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo de este modelo tan exclusivo? Pues, en principio, convertirse en un objeto de colección con capacidad para salir a rodar en tandas privadas y poco más. Serán solo 77 unidades las que saldrán de fábrica y lo harán con un precio de 700.000 euros. Evidentemente, a estas alturas ya tendrán dueño todas ellas, como suele ser habitual con este tipo de producciones tan limitadas.

El Porsche 935 de los años 70 era un coche de carreras puro y duro, creado 'ad hoc' para los circuitos. El nuevo, sin embargo, es un Porsche 911 GT2 RS con otro carrozado y una serie de aditivos tecnológicos y aerodinámicos. De ese modelo toma prestado el chasis y el motor, que es un 3.8 biturbo de 6 cilindros bóxer, con 700 CV de potencia y asociado a un cambio automático PDK de doble embrague y 7 velocidades.

La diferencia la marcan la carrocería de CFRP (composite de fibra de carbono), que modifica las cotas exteriores hasta los 4,87 metros de largo y 2,03 metros de ancho y da a la zaga ese aire tan especial. Pero no solo eso, también resulta curioso saber que hereda ciertos componentes de otros modelos:

- Luces traseras LED del Porsche 919 Hybrid LMP1

- Retrovisores exteriores del Porsche 911 RSR

- Volante e instrumentación digital del Porsche 911 GT3 R

- Salidas de escape inspiradas en las del Porsche 908 de 1968

El resultado es un coche tremendamente llamativo y -suponemos- insultantemente rápido, ya que reduce su peso en casi 180 kilogramos frente a un GT2 RS. Y este modelo cubre el 0 a 100 en 2,8 segundos y alcanza los 340 km/h de punta, así que el nuevo 'Moby Dick' sería digno de sobrevolar la recta de 'Hunaudières' de Le Mans -si estuviera homologado para ello- como ya lo hizo su antecesor en 1978.

