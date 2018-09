La matriz de Volvo venderá su primer coche volador en octubre

Terrafugia, filial de la china Geely, matriz de Volvo desde 2010, iniciará la preventa de su primer coche volador el próximo mes de octubre, aunque no llegará al mercado hasta 2019.

El vehículo, llamado Transition y con capacidad para dos pasajeros, necesita pista de despegue y aterrizaje como los aviones convencionales, aunque puede ser usado también como un automóvil terrestre normal. Su principal reclamo, amén de su versatilidad, es la capacidad de 'transformarse' en un sólo minuto.

En su fase inicial, el Transition sólo se ofrecerá al mercado estadounidense, y su precio aún no han sido revelado por Terrafugia, firma con sede en Massachusetts (EEUU). No obstante, no será el primer coche volador en llegar a los concesionarios, una distinción que recae sobre el PAL-V Liberty Pionner Edition, el modelo holandés que ya se vende en España.

A falta de conocer el coste del vehículo, Terrafugia valoró el Transition inicialmente, cuando lo presentaron en formato concept allá por 2012, en 279.000 dólares. Dicha cuantía es prácticamente la mitad de los 500.000 euros en los que se fijó el precio del mencionado PAL-V Liberty Pionner Edition para España. Se espera, en todo caso, que el precio inicial de estos vehículos sea demasiado alto como para pensar en una rápida popularización en los mercados, por lo que en principio el objetivo es competir con el uso de aviones por parte de empresas, gobiernos y firmas de transporte, destacaron responsables de Geely.

En cuanto a sus prestaciones, equipa un tren de potencia híbrido cuya autonomía se cifra en 640 km. Para volar utiliza un motor Rotax y alas plegables, de modo que quedan ocultas cuando se circula por asfalto, mientras que en carretera se apoya en tres cámaras traseras que sustituyen a los retrovisores. La velocidad máxima es 160 km/h. Como elemento de seguridad en el aire, dispone de un sistema de paracaídas.

Habrá otro modelo con despegue vertical

Terrafugia TF-2.

El consejero delegado de Terrafugia, Chris Jaran, también desveló que en octubre se presentará asimismo el próximo proyecto de la empresa, el vehículo TF-2, que a diferencia del Transition será capaz de llevar a cabo despegues y aterrizajes en vertical.

Terrafugia es una empresa tecnológica fundada en 2006 por cinco graduados del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés). En 2017, el gigante automovilístico asiático Geely adquirió la entidad a fin de acercar la movilidad del futuro a 2019.

PUBLICIDAD