El primer SUV de Ferrari se llamará Purosangue y llegará en 2022 con motor híbrido

Ferrari ha desvelado sus planes de futuro desde la actualidad hasta 2022 y estos pasan, entre otras cosas, por el lanzamiento de su primer SUV, que se denominará Purosangue (Purasangre) y será pionero en la marca del 'Cavallino' en contar con cinco puertas. No obstante, llegará a las carreteras en 2022 y no a finales de 2019 o comienzos de 2020 como estaba previsto.

Así lo reflejan los documentos facilitados por el fabricante italiano, en los que además pone de manifiesto su apuesta definitiva por los motores híbridos: en 2022, el 60% de la producción serán coches con esta tecnología, y el 40% restante contarán únicamente con motor de combustión. El propio Purosangue será uno de los coches electrificados -aunque se podrá escoger con tren de propulsión tradicional-, mientra que la flamante familia 'Icona' mantendrá encendida la llama de los V12 con 810 CV por medio de las dos nuevas creaciones: los Ferrari Monza SP1 y SP2.

Así, lo que queda de año y los cuatro próximos se antojan como un periodo prolífico que dará como resultado 15 nuevos Ferrari, aunque previsiblemente muchos de ellos serán diferentes versiones derivadas de un mismo modelo. Estos se dividirán en cuatro segmentos: Sports, GT y Special Series y el mencionado Icona. Si bien, Enrico Galliiera, jefe de ventas de la firma, apuntó que el precio de sus coches aumentará "significativamente".

Una medida que comulga con el plan de crecimiento que diseñó el exCEO Sergio Marchionne, fallecido en julio, y que contemplaba un objetivo de ebitda (beneficio antes de impuestos) de unos 2.000 millones de euros para 2022. Una ardua tarea en la que se estima el Ferrari Purosangue tendrá un rol relevante a nivel de ventas para superar la barrera de las 10.000 unidades anuales, a pesar del rechazo inicial de Louis Camilleri, sucesor de Marchionne como CEO de la marca italiana: "No me gusta oír [la palabra] SUV en la misma frase que Ferrari. Era un poco escéptico cuando el concepto apareció por primera vez en la pizarra. Ahora que he visto el maravilloso diseño y las características extraordinarias, soy un entusiasta partidario", espetó.

La configuración del Ferrari Purosangue contará con un motor montado en la parte delantera, detrás de las ruedas, y una caja de cambios de doble embrague en la parte trasera a fin de mejorar la distribución de pesos.

