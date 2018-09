BMW iNext concept: el SUV eléctrico que apunta a los 700 km de autonomía se insinúa por primera vez en un teaser

BMW ha revelado un vídeo en el que deja entrever por primera vez el diseño del iNext concept, su SUV completamente eléctrico que promete grandes prestaciones en términos de autonomía así como erigirse en el referente de la marca en lo relativo a la conducción robotizada.

La firma rehúye por el momento concretar datos de rendimiento del nuevo modelo, si bien el medio especializado AutoExpress apuntaba el pasado mes de enero que el todocamino se asentará sobre una nueva plataforma que permitirá albergar baterías de entre 60kWh y 120kWh, lo que se traduce en una (optimista) autonomía que oscilará entre los 450 km y 700 km. En cuanto a su tamaño, será un poco más grande que el BMW X5.

Además, el BMW iNext concept contará con un sistema de conducción autónoma de nivel 3, según la escala SAE. Es decir, el conductor puede delegar todas las funciones en el vehículo, pero debe estar alerta en todo momento y en disposición de retomar el control cuando lo requiera el coche. Más adelante, la tecnología evolucionará hasta alcanzar los niveles 4 y 5

Something #electrifying is coming. What is the next step into the #future of #emobility ? The #BMW #VisioniNEXT . #MyFavoriteSpace #BMWGroup @bmwi @bmw pic.twitter.com/aLG2SZ0ifW

BMW inició este pasado domingo una peculiar presentación a bordo de Boeing 777F de Lufthansa, exclusiva para determinados medios internacionales, fruto de un acuerdo de cooperación con fines publicitarios entre ambas entidades germanas. El itinerario previsto incluye las siguientes ciudades: Nueva York. Después de Nueva York, San Francisco, Pekín y Frankfurt, donde culminará el 14 de septiembre.

Flight #LH8336 operated by @Lufthansa_Cargo's B777F D-ALFE will take off to its #VisioniNext WorldFlight in cooperation with @BMW. First stop is New York: https://t.co/t2odb23E4N pic.twitter.com/U0CqiBivj6