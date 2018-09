El primer Ford 100% eléctrico será un SUV inspirado en el Mustang y llegará en 2020 con 482 kilómetros de autonomía

#1

07-09-2018 / 10:26

Lo presentan dentro de dos años, pero ya saben que la autonomía va a ser de 482km. No 481, no 483km... Me descojono. No sé sabe ni qué ho,mologación va a haber en 2020, ni si va a mejorarse la autonomía, ni si van a inventar algo nuevo... Dicen que los eléctricos van a ser mayoría en 5 años y ya te hablan de los datos un coche sin desarrollar.