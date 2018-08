VW revela más detalles del carsharing eléctrico que lanzará en 2019, el primer servicio de un ecosistema sin coches propios

'We Share' es el primer servicio del nuevo ecosistema 'Volkswagen We'

La automovilística alemana Volkswagen ha desvelado nuevos detalles del servicio de coches compartidos eléctricos que lanzará en Berlín en el segundo trimestre de 2019 y extenderá a más ciudades europeas un año después.

El carsharing, que operará bajo la marca 'We Share', se desplegará en la capital alemana con una flota de 1.500 vehículos e-Golf y 500 e-Up, para un total de 2.000 coches. Más adelante, a partir de 2020, estos vehículos serán sustituidos "gradualmente" por los primeros modelos de la nueva familia Volkswagen I.D., ha explicado hoy el fabricante en un comunicado. En una fase posterior, se añadirán vehículos más pequeños como soluciones de micromovilidad.

El responsable de Ventas del comité ejecutivo de la marca, Jürgen Stackmann, ha señalado que quieren "motivar" a los usuarios jóvenes y urbanos para que se pasen a la movilidad eléctrica, al tiempo que ha destacado que la ciudad de Berlín es el "mercado ideal y tiene el mayor potencial debido al tamaño y a la densidad de su población".

Por su parte, Philipp Reth, consejero delegado de UMI Urban Mobility International, la filial del Grupo Volkswagen que empezó a operar este año y gestionará las operaciones, ha apuntado que "las previsiones más conservadoras para Europa predicen un crecimiento anual del 15%".

Las grandes ciudades, el objetivo

Asimismo, tras su lanzamiento en Berlín, Volkswagen tiene previsto desplegar este servicio en otras "grandes ciudades de Alemania", al tiempo que ha revelado que existen planes para expandir el servicio a otros "mercados europeos clave y ciudades especialmente elegidas en América del Norte a partir de 2020". La marca ha puntualizado que su prioridad está en las ciudades con una población superior al millón de habitantes.

El gigante automovilístico alemán promete revolucionar la movilidad tal y como se concibe en la actualidad, por lo que 'We Share' es solo "el primer servicio del nuevo ecosistema 'Volkswagen We' dirigido a no propietarios de nuestros coches", concluye la compañía.

