Guía rápida para viajar en caravana este verano: qué visitar en España, claves para ponerla a punto, qué seguro escoger...

Muchos automovilistas aprovechan las vacaciones de verano para emprender periplos a bordo de sus caravanas, ya sea por atractivos paisajes internacionales o por los lugares más encantadores de España.

El fenómeno del caravaning es un tipo de turismo en auge, impulsado por las aproximadamente 4.000 matriculaciones de ese tipo de vehículos que se efectúan cada año en el territorio nacional. En Europa, 2017 fue el año de mayor crecimiento de ventas de caravanas y autocaravanas en la historia del sector.

El éxito responde a las mejoras experimentada por estos vehículos, que, en líneas generales, son cada vez más completos y están pensados para cubrir las necesidades de sus ocupantes con múltiples detalles, mobiliario minimalista, camas empotradas y otros elementos que permiten aprovechar el espacio de manera funcional.

A todo ello hay que sumar el coste inferior al de alquilar un apartamento o un hotel, así como la libertad que concede la posibilidad de acceder a lugares recónditos donde no existe otro tipo de alojamiento y están alejados de los recorridos turísticos, entre otras virtudes.

Por ello, el comparador Acierto.com ha elaborado una guía rápida para quienes planeen unas vacaciones en caravana o autocaravana, aunando algunos destinos idóneos para visitar en España, consejos para preparar el vehículo antes de iniciar el trayecto, o requisitos imprescindibles precios a ponerse al volante.

Dónde viajar por España

Galicia es una excelente comunidad para encontrar rincones cargados de encanto. Loiba es uno de ellos; un punto de encuentro de mar, cielo y tierra sembrada de acantilados y playas. De hecho, estos primeros son uno de los más importantes de Europa. Además allí encontrarás un parque de autocaravanas.

No se queda atrás la Playa de las Catedrales (Ribadeo, Lugo). Lo más característico de ella son sus arcos y cuevas, accesibles durante la bajamar, cuando el agua deja paso a un largo arenal delimitado por paredes rocosas de pizarra, grutas y pasillos de arena. La Costa Brava, de Blanes hasta Portbou también merece mucho la pena; una costa caracterizada por su riqueza y parques naturales; y por sus calas de aguas cristalinas.

En Valencia podemos aprovechar para realizar una ruta por sus parques naturales: La Sierra Calderona, De Mariola, La Tinença de Benifassà, Penyagolosa y otros harán las delicias de aquellos dispuestos a descubrir paisajes sembrados de especies autóctonas, etcétera. Otra opción es acercarse a la Albufera, un paraje natural en zona de marismas salinas, al lado de la ciudad del Turia.

Otros pueblos con encanto son La Alberca (Salamanca), Frigiliana (Málaga), Liérganes (Cantabria), Ayllón (Segovia), Besalú (Girona), y Trujillo (Extremadura); la mayoría con un patrimonio arquitectónico y casco histórico digno de visitar.

Claves de la puesta a punto

Antes de salir de viaje será fundamental revisar el vehículo. Más allá del mantenimiento y precauciones habituales, deberá prestar atención a una serie de elementos clave: por ejemplo a las juntas de la caravana, es decir, a las uniones de paredes y techo, juntas de claraboyas, ventanas, puertas, etcétera. Repasar los conductos de ventilación, rejillas y demás, y comprobar que la cinta que oculta los tornillos que sujetan la moldura a la caravana también será conveniente.

No olvide el sistema de gas, las luces y los neumáticos. Respecto a estos últimos, resulta recomendable colocar aceite en los sangradores del cabezal al menos una vez al año. El mantenimiento eléctrico y la limpieza son igualmente importantes.

Por otra parte, en verano serán imprescindibles las mosquiteras correderas y los aislamientos térmicos flexibles para las ventanas. También es importante que la caravana cuente con un extractor solar, cuya función es la de sacar el aire caliente de dentro del habitáculo.

Más allá de esto, será importante que calcule la duración del viaje y planifique bien su ruta, que decida las actividades que llevará a cabo en el lugar de destino, que se asegure de tener sitio en el camping o lugar habilitado para estacionar la caravana, etcétera. Puede consultar blogs específicos en busca de consejos de otros viajeros y similares.

Compruebe dónde están las áreas de servicio habilitadas con antelación. Es posible consultar esta información en Google; y planea las paradas técnicas para rellenar el depósito de agua, etcétera. Acuérdese de llevar una manguera y adaptadores para diferentes tipos de grifos. Nunca se sabe.

Cierre bien puertas y ventanas, instale alarmas, coloque cinchas o bridas de acero, cierres auxiliares, etcétera para incrementar la seguridad.

Requisitos imprescindibles

Para conducir una autocaravana es necesario contar con el permiso de conducir B siempre que esta tenga una Masa Máxima Autorizada (MMA) de 750 kilos o menos. Ahora bien, si no es así necesitará el B96, el B+E o el C+E, en función de la MMA citada. También debería conocer el Reglamento de Circulación para Caravanas si no quiere incumplir la ley. Para empezar, debe saber que está prohibido sacar sillas o mesas, limpiarla en el área de servicio, estacionar durante más de 48 horas seguidas, y que tienes que vaciar el agua mediante una válvula. Respecto a las limitaciones de velocidad, en ciudad no podrás pasar de los 50 km/hora, mientras que en carreteras convencionales y autopistas está permitido llegar a los 80. | Los límites de velocidad se pueden sobrepasar para adelantar, pero ¿sabe cuándo?

Si la caravana es suya, por otra parte, deberá asegurarla. Aquí es importante señalar que no todos los remolques necesitan tener su propia póliza. Solo es obligatorio contratar una póliza si la MMA supera los 750 kilos. En todo caso y a la hora de escoger la póliza tendrá que valorar lo que más le interesa. Por ejemplo, un seguro a terceros cubre lo más básico pero no se hace cargo de los daños propios al vehículo, algo que sí haría uno a todo riesgo. Además, si la usa mucho, interesaría contratar un servicio adicional de asistencia en viaje que garantice el servicio de grúa, asistencia médica y hospitalaria tanto en territorio nacional como en el extranjero.

