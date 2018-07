El McLaren 'de calle' más rápido de la historia se llamará Speedtail y se presentará en octubre: más de 391 km/h

El próximo McLaren más rápido de la historia, hasta ahora conocido con el código interno BP23, definitivamente se llamará Speedtail y será presentado el próximo mes de octubre, según ha confirmado la firma de Woking.

Se trata del nuevo 'Hyper-GT' de la marca y superará los 391 km/h de velocidad punta que era capaz de alcanzar el legendario F1 de la década de los 90, el coche de producción más rápido jamás construido por McLaren hasta el momento y el modelo en el que se inspira la nueva creación.

Introducing the McLaren Speedtail



Our next Ultimate Hyper-GT



All will be revealed in October 2018#McLaren #McLarenSpeedtail #Hypercar pic.twitter.com/LGsXRbfeOS