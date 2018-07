Cómo poner a punto el navegador para viajar este verano: claves y 'trucos' del GPS

Realizar una buena planificación del itinerario, programar las paradas y revisar el coche antes de emprender el viaje este verano son tareas esenciales para completar el periplo sin contratiempos. Asimismo, existen otros elementos que aportan información extra durante el trayecto como determinadas apps (gasolineras más baratas, radares, análisis de conducción...) o el navegador, un artilugio primordial para llegar al destino sin perderse.

Por ello, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han recopilado una serie de claves y 'trucos' para hacer un buen uso de este último y sacarle el mayor partido posible.

En primer lugar, la organización recuerda que el navegador GPS puede ser una gran ayuda en los viajes, pero no deja de ser un auxiliar, por lo que aconseja dar prioridad a su sentido común: use estos dispositivos de forma lógica, tenga en cuenta que puede haber errores en los mapas y cambios de última hora que no haya recogido la última actualización, explica la OCU.

En cuanto a la preparación, lo aconsejable es programar el el GPS antes de iniciar el viaje a fin de seleccionar el modo más adecuado y que más le facilite la conducción. Lo importante es localizar tres opciones principales: vías con peaje, pistas sin asfaltar, y ruta más rápida.

1. Desactivar la opción de peajes: si quiere ahorrar dinero puede que le interese desactivarla cuando calcule la ruta.

2. Desactivar la opción de caminos de tierra (o pistas sin asfaltar): conviene tenerla desactivada, salvo que vaya a usar el navegador en un todoterreno por el campo (o si se plantea hacer una ruta como caminante).

3. Habilitar la opción de ruta más rápida: y distinguirla de la de ruta más corta (no son lo mismo). Lo más interesante es preferir la ruta más rápida para evitar recorridos retorcidos.

MODO VISUALIZACIÓN

Localice tres opciones también importantes: vista 2D/3D, vista en el sentido de la marcha (o con el N arriba) y modo día/noche automático.

La vista 3D y la vista en el sentido de la marcha son las opciones preferidas por defecto, mientras que la vista 2D es muy útil cuando se quiere contemplar la ruta completa o consultar el estado del tráfico en puntos de la ruta alejados del que estamos en ese momento.

La opción con el N arriba es conveniente en carreteras de montaña para confirmar que está yendo en la dirección correcta.

MODO NOCHE

Cambie el fondo luminoso de la pantalla a un color apagado más confortable, ya que el modo día usa colores brillantes -molestos por la noche- para contrarrestar los reflejos de la luz solar en la pantalla.

'Trucos' extra

Además de mapas, los GPS cuentan con interesantes opciones que pueden hacer su viaje mucho más seguro.

-Compruebe que las unidades están en kilómetros.

-Habilite la opción 'mostrar gasolineras'.

-Es útil que el navegador muestre la velocidad instantánea y la hora estimada de llegada.

-Consulte una ruta entre dos puntos remotos que no sean el lugar donde se encuentra. Esta posibilidad se ubica en 'planificación de rutas' y es útil para tener previsto cómo sortear un punto conflictivo.

-Seleccionar un destino sin introducir la dirección. A veces no se conoce la dirección exacta (o se ha olvidado) pero es posible situarla sobre el mapa. Basta con desplazar el mapa hasta localizar dicho punto y mantener apretado el dedo en la pantalla (aparece un menú que permite esta opción).

PUBLICIDAD