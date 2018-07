El Mini 2018 está aquí y estas son todas las novedades que esconden los cinco modelos de su gama

A Mini le van bien las cosas. Tras estos últimos años en los que parecía haberse convertido en una marca laboratorio que no paraba de lanzar modelos y más modelos, algunos de ellos muy peculiares, por fin ha hecho la criba necesaria para dejar la gama con los coches que realmente demanda la clientela. Los cinco Mini que hoy están a la venta (3 puertas, 5 puertas, Clubman, Countryman y Cabrio) tienen su hueco y funcionan bien.

Resulta curioso ver que el 3 puertas, que es en realidad el modelo que da origen a toda la gama y el heredero del concepto clásico, ya no es el modelo que más interesa al cliente de Mini. No, el pequeño de la familia ya no es el más vendido. Ahora son el Countryman y el 5 puertas los que acaparan nada menos que el 50% de las ventas. Cambian los gustos, pero se mantiene el interés en esta marca dependiente del grupo BMW que no para de crecer. En lo que llevamos de año ha registrado una subida del 2,5% en las ventas en nuestro mercado y todo parece indicar que la cosa seguirá así en los meses restantes.

Llama la atención, también, la buena acogida de la versión híbrida (prueba del Mini Countryman S E All4), que este 2018 lleva ya acumuladas 300 unidades. Quizá haya quien piense que son pocos coches, pero no deja de ser un volumen significativo para tratarse de una versión tan de nicho, al menos dentro de una marca como esta. Cabe recordar que la previsión total de ventas de la gama Mini para este año completo ronda las 13.000 unidades.

Así es la gama Mini 2018

Aunque ya está en los concesionarios desde la primavera, recordamos en este artículo las novedades que incorpora la gama Mini más reciente y que afecta a las versiones 3 puertas, 5 puertas y Cabrio.

El frontal adopta nuevas ópticas con fondo negro, que dan cabida a una luz diurna de nuevo diseño y a unas nuevas luces LED matriciales (opcionales).

La trasera da cabida a unos grupos ópticos cuya novedad está en el interior, ya que la disposición de las luces forma la bandera británica 'Union Jack'. También son nuevos los logos de Mini, las llantas y tres de los colores que dan forma a la paleta cromática de la carrocería.

En el interior, los cambios se encuentran en las molduras retroiluminadas y en las tapicerías. Y no podemos dejar de hablar de la otra gran novedad que ofrece la gama Mini al usuario: la personalización. ¿Y cuáles son los elementos que el cliente puede personalizar a su gusto?

- la cubierta horizontal de una sola pieza que se sitúa en el salpicadero, justo encima de la guantera

- las molduras inferiores que quedan a la vista cuando se abren las puertas

- las carcasas que integran los intermitentes laterales exteriores

- la proyección de luz de cortesía en el suelo

Mini ofrece para todo ello diferentes texturas, colores, dibujos y textos para que cada modelo tenga la capacidad de ser único.

Aumenta el equipamiento en la gama 2018, aumenta crece la conectividad y, también, llega una gama de motores preparada para cumplir con el estándar WLTP de la futura normativa de emisiones. Pero esto no es todo, ya que desde ahora existe una nueva caja de cambios automática de doble embrague y 7 velocidades que sustituye a la anterior en algunos motores. Siguen manteniendo la antigua transmisión de convertidor de par y seis velocidades las versiones Cooper SD y JCW, es decir, las más potentes, ya que la nueva caja no soporta sus cifras de par. En cualquier caso, en la marca dejan entrever que, probablemente, en un futuro acaben llegando transmisiones de doble embrague para estos motores.

Ya es posible manejar el coche a distancia

Mediante la instalación de una tarjeta SIM 4G, que ya viene de serie en todos los Mini fabricados a partir del segundo cuatrimestre del año, es posible enviar y recibir información desde el coche. De todas las posibilidades que ofrece, quizá lo más interesante sean los servicios remotos para abrir y cerrar el coche, encender las luces, poner en funcionamiento la climatización o localizar el coche. Todo ello a distancia y desde el smartphone del usuario gracias a una aplicación móvil.

¿Y qué pasa con Clubman y Countryman?

Aunque a estos modelos no les han afectado los cambios más recientes de sus otros hermanos de gama, sí acaban de poner sobre la mesa dos nuevas ediciones especiales con un toque de diseño más que llamativo.

Por una parte, el Mini Clubman Hyde Park llega con las siguientes novedades:

- cristales de protección solar

- llantas de 18 pulgadas y diseño exclusivo

- retrovisores y techo en color plateado

- faros LED

- climatizador bizona

- asistente de aparcamiento y sensores delanteros y traseros

Esta edición se asocia a los motores Cooper y Cooper S.

Por otra parte, el Mini Countryman Brick Lane ofrece una imagen más robusta y deportiva gracias a ciertos elementos como las llantas, las barras del techo y otros detalles pintados en color negro.

Esta versión se asocia a las motorizaciones One y Cooper.

