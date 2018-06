El nuevo Lexus ES 300h ya está a la venta: esto es todo lo que hay que saber sobre la nueva berlina japonesa

Aunque ya era conocido en otros mercados, el Lexus ES no se había vendido nunca en el nuestro. Quizá porque ya existía el Lexus GS, que es una berlina de tamaño similar y, por lo tanto, se podrían haber canibalizado. Pero ahora es el momento en el que la firma japonesa ha decidido poner a la venta en Europa el nuevo Lexus ES que, en el caso concreto de España, sólo llega en su versión híbrida 300h.

El Lexus ES 300h es un coche grande: mide 4,96 metros de longitud (un poco más que un BMW Serie 5) y en su interior ofrece dos filas de asientos muy espaciosas, además de un maletero de 530 litros. Tiene sentido en la gama porque es notablemente más barato que el Lexus GS (casi 9.000 euros) y su diseño es más moderno y deportivo aunque sin perder la elegancia propia de los modelos de la marca. Parece que la gama ES pretende atraer a un cliente nuevo a la firma.

El Lexus ES 300h se asienta sobre la nueva plataforma Global Arquitecture-K (GA-K), que no sólo permite que el coche tenga ese diseño tan afilado, sino que alcanza mayores niveles de rigidez, finura y precisión en la conducción. El coche promete sensaciones nuevas a los mandos gracias a esa estructura más firme, a una suspensión revisada y, por primera vez, a la tracción delantera. Sí, esta es otra de las grandes novedades que incorpora, ya que tanto el GS como el resto de berlinas de la gama son de tracción trasera.

Cómodo, dinámico, amplio y con un interior moderno y orientado hacia el conductor. El ES 300h, a pesar de ser menos costoso que el único modelo que ocupaba el segmento hasta ahora, no tiene aspecto de coche barato ni de lejos. Se le presupone solidez en sus materiales y terminaciones, quizá no al nivel de los modelos más costosos de la marca, pero sí dentro de un rango más que aceptable. El diseño interior es moderno y todo parece orientado hacia el conductor. La consola central queda presidida por una gran pantalla de formato horizontal y el resto ofrece ese toque tan típicamente Lexus, con un punto de elegancia y sobriedad, que no descuida el apartado visual y la funcionalidad.

Bajo el capó, como decíamos unas líneas antes, sólo existe una opción: la mecánica híbrida de la versión 300h, que se compone de un motor de gasolina de 4 cilindros y 2,5 litros, al que se suma un motor eléctrico más ligero, potente y eficiente que el de otros modelos ya conocidos. La potencia total es de 218 CV y el consumo medio oficial queda fijado en 4,7 litros. Todo apunta a que sea un motor de reacciones suaves, más centrado en la eficiencia que en el apartado prestacional. Pero quizá sea un buen punto de partida y un buena opción para cubrir el grueso de las ventas, dejando abierta la posibilidad a otras posibles mecánicas que puedan completar la gama más adelante si la demanda o los planes de la marca así lo piden.

El nuevo Lexus ES 300h pretende ofrecer una experiencia de conducción diferente y, por ello, aparte de la nueva plataforma y los ajustes específicos en materia de suspensión, cuenta con un selector de modos de conducción para que el usuario pueda elegir entre diferentes caracteres dinámicos según sus apetencias. Así, las unidades que no montan suspensión adaptativa cuentan con los modos Eco, Normal y Sport; por su parte, las que sí llevan suspensión adaptativa cuentan con los modos Eco, Normal, Sport S, Sport S+ y Custom.

El nuevo Lexus ES 300h está disponible en nuestro mercado con un precio de partida de 45.000 euros.

