El V8 turbo de Ferrari es, oficialmente, el mejor motor de los últimos 20 años

El motor V8 sobrealimentado que equipan, en diferentes variantes, todos los modelos de Ferrari que montan un 8 cilindros, ha sido premiado con el galardón de 'Mejor Motor del Mundo' por tercer año consecutivo en los premios 'International Engine of the Year' 2018.

Este distinguido propulsor lo podemos encontrar bajo el capó del Ferrari 488 en su versión de 3.902 cc y dando vida a los California T, Portofino y GTC4 Lusso (como alternativa al V12 en este último caso) en su versión de 3.855 cc. Sus niveles de potencia van de 560 a 720 caballos y siempre hay un sistema de sobrealimentación con turbocompresor de por medio. Los premios que recibido este motor tan prestacional este año 2018 han sido los siguientes:

- premio genérico 'Motor del Año en el Mundo'

- premio al mejor motor 'de 3 a 4 litros' de cilindrada, dentro de la categoría 'Performance Engine', otorgado al 3.9 V8 de 720 CV del Ferrari 488 Pista

- Premio 'Best of the Best', con los votos de los 68 jueces internacionales que eligen el mejor motor entre los ganadores de los últimos 20 años

"En el 488 GTB, el motor de 8 cilindros y 3,9 litros era un ejemplo prácticamente perfecto de un motor turboalimentado de altas prestaciones, poniendo el listón tan alto que barrió al resto de sus rivales" – comenta Dean Slavnich, co-presidente de los premios IEOTY. "Pero su rediseño y optimización para el Ferrari 488 Pista ha hecho que el mejor motor del mundo sea aún mejor. Sin ninguna duda, estamos ante un trabajo de ingeniería magistral de Ferrari. Sin turbo lag, con una entrega exquisita, emoción a flor de piel, un rugido furioso y una extraordinaria potencia. Este V8 Ferrari es una obra de arte".

En la edición número 20 del certamen, la firma italiana del 'cavallino rampante' se lleva a casa los premios relativos a este motor V8 turbo, pero aún queda alguna sorpresa más. También el motor V12 atmosférico de 6,5 litros y 800 CV que monta el Ferrari 812 Superfast ha puesto su granito de arena al hacerse con un doble galardón:

- premio al mejor motor en la categoría 'superior a 4 litros'

- premio al mejor motor nuevo

En definitiva, un buen año para la ingeniería de calle de Ferrari, que ha demostrado que en Maranello se hacen muy buenos motores de nueva y vieja escuela. Ya lo decía Enzo Ferrari (Il Commendatore), fundador de la compañía: "cuando usted compra un Ferrari, está pagando por el motor. El resto se lo doy gratis".

