Llegan las matrículas digitales: mensajes personalizados y localización para combatir los robos

El precio de cada placa es de 699 dólares, unos 600 euros

El estado de California, en Estados Unidos, ha comenzado un proyecto piloto para probar en vehículos gubernamentales matrículas digitales que pueden reflejar mensajes personalizados e informar de la ubicación del coche en caso de robo. Junto con Dubái, se erige en la región del mundo pionera en implantar esta tecnología.

El departamento de tráfico del estado de California ha adquirido las nuevas matrículas de tinta electrónica a la compañía local Reviver Auto, que prueba en vehículos públicos de la ciudad de Sacramento desde la pasada semana, como ha informado The Sacramento Bee.

La administración de California ya ha introducido las matrículas electrónicas en 116 coches, pero el programa piloto que se desarrollará hasta 2020 también se dirige a usuarios particulares y tiene como límite el 1% de los vehículos del estado en total.

Las matrículas electrónicas del modelo RPlate Pro tienen unas dimensiones similares a las tradicionales, de 15 por 30 centímetros. Su fabricante participa en un proyecto piloto que llegará además de a California a los estados de Florida, Arizona y Texas durante 2018, como explica desde su web.

Las matrículas digitales se orientan especialmente a vehículos de empresas y públicos, y utilizan una plataforma desde la que se encuentran conectados en la nube de forma que se puede personalizar la pantalla e incluir publicidad en los bordes del dispositivo, mientras muestran el número de identificación del vehículo.

Los dispositivos están sincronizados con una aplicación que permite gestionar el mensaje que se muestra. Se trata de un servicio con distintas variedades de suscripciones para empresas y que requiere que las matrículas utilicen conexión de datos, para lo que cuenta con un chip que le permite tener datos móviles y estar siempre conectada.

La controvertida 'táctica' antirrobos

Otras de las funciones principales de las matrículas digitales son las herramientas de seguridad, en concreto el módulo de geolocalización que se puede añadir y que permiten descubrir la ubicación de los vehículos en caso de robo -siempre que los ladrones no hayan retirado la matrícula-. Este punto, no obstante, es el que más controversia genera a tenor de las dudas que existen respecto a la privacidad de los datos recopilados, pues algunos conductores ponen en entredicho que no se pueda usar a modo de rastreo de los propietarios.

Para funcionar dispone de su propia batería, que se recarga de forma automática.

El precio de cada placa es de 699 dólares (unos 600 euros). A dicha cuantía hay que sumar seis euros al mes por el uso de los datos móviles, la instalación del panel y el precio del dispositivo de localización.

Un portavoz de departamento de tráfico de California ha asegurado que no probarán estos dispositivos en los vehículos de empleados públicos ni monitorizará su ubicación.

