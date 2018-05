Tesla se enfrenta a una demanda de 2.000 millones por plagiar el diseño del camión de hidrógeno de Nikola Motors

Tesla Semi (izq) y Nikola One (dcha).

Nikola Motors, una empresa norteamericana surgida en 2014 y conocida por la fabricación de camiones impulsados con hidrógeno, ha presentado una demanda de 2.000 millones de dólares -unos 1.670 millones de euros- contra Tesla por un supuesto plagio de diseño del Nikola One para el desarrollo de su anhelado modelo Semi. | Las acciones de Tesla se desploman tras una reunión inusual.

En concreto, la demanda fue presentada por Nikola Motors el pasado martes en Arizona y en la misma alega que la firma de Palo Alto copió de su camión el diseño de tres elementos esenciales: fuselaje, el parabrisas envolvente, y la forma de la puerta.

Cabe recordar que Nikola Motors presentó en diciembre de 2016 su modelo Nikola One, un camión propulsado con hidrógeno cuyas cifras de autonomía le avalaron como un vehículo revolucionario para el sector transporte una vez llegue al mercado en 2020: promete recorrer en torno a 2.000 kilómetros (1.930 km) con una sola carga. Todo ello, sin emitir ningún tipo de partículas contaminantes para el medio ambiente durante su funcionamiento. Por su parte, Tesla presentó su camión Semi un año después, pero su llegada a las carreteras está prevista para 2019, un año antes.

Nikola explica en el escrito que envió una carta a Tesla después de conocer las similitudes del diseño y le exigió que no revelara su semirremolque hasta que la infracción se hubiera resuelto. La startup, no obstante, asegura que no recibió respuesta y por ello procedió a imponer la demanda. Además, supuestamente cuatro meses después de la presentación del camión de Nikola, Tesla habría intentado contratar a Kevin Lynk, jefe de ingeniería de Nikola, para llevar a cabo su proyecto.

En cuanto al porqué Nikola reclama 2.000 millones de dólares en concepto de indemnización, la compañía afirma que las similitudes entre ambos vehículos que muestran las imágenes difundidas por Tesla han creado confusión en el mercado y han dañado su capacidad de atraer socios e inversores. Asimismo, añade que los sucesos negativos como los accidentes sufridos a bordo de coches de Tesla podrían repercutir en la imagen de su entidad.

Tesla, por el momento, negó las acusaciones a través de un portavoz y aseguró que la denuncia no tiene fundamentos, según recoge Bloomberg.

