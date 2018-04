El Nuevo Kymco Like 125 es un scooter urbano preparado para las futuras normativas anticontaminación

Kymco empieza ahora a comercializar el nuevo Kymco Like, uno de los modelos que componen su gama de 125 cc, que no es precisamente escasa. Hasta cinco scooter diferentes puede elegir el usuario en esta categoría. Unos apuntan directamente hacia la practicidad y la relación calidad/precio, como el Agility City y el Miller, y otros tiene alma GT, como es el caso de los Grand Dink y Super Dink. Y dentro de este panorama, ¿dónde se encuentra el protagonista de este artículo?

El nuevo Kymco Like 125 es un modelo eminentemente urbano, de aire retro -el único de la gama-, situado a mitad de camino entre ambos mundos, tanto por sus pretensiones prácticas y dinámicas, como por su precio. Un 125, por lo tanto, equilibrado en todos los sentidos, y con un diseño que entra muy bien por la vista y es capaz de acaparar a una gran parte de la clientela que busca precisamente ese toque vintage para sus desplazamientos diarios.

Desde Kymco nos cuentan, en cualquier caso, que lo más importante de su nueva creación no es tanto lo que ha cambiado en su exterior o el propio posicionamiento dentro de la gama, sino el corazón que late en su interior. Sí, es el motor precisamente su razón de ser. En las entrañas del Like 125 se esconde un propulsor de nueva arquitectura, refrigerado por aire y con cuatro válvulas, que ya mira de frente al futuro de las normativas anticontaminación. Hoy estamos en la era Euro 4, pero el 1 de enero de 2020 entraremos en la Euro 5, cuyas barreras aún no se han definido pero se estima que obligarán a reducir en al menos un 30% los niveles actuales de emisiones.

Previsor como ninguno, el nuevo Like 125 cumpliría desde ya con esas exigencias -y más-, así que podemos decir que su motor tiene largo recorrido, bien como parte integrante del Like 125 o bien como parte de futuros modelos que puedan llegar, tanto en este mercado como en otros. Este 125 cc de cuatro válvulas y aire forzado entrega 11,5 CV y un par de 10 Nm, que logra buenas prestaciones y una elevada suavidad en marcha. Es más potente que, por ejemplo, los motores de Agility City y Miller (y se nota, no es un mero dato de ficha técnica) y su consumo medio queda fijado en 2,8 litros cada 100 kilómetros.

Más adelante se implantará también una normativa de reducción de ruidos, que pretende rebajar en 5 dB el sonido de los motores y también para esto se ha preparado el nuevo Like 125 que incorpora, entre otros elementos, una caja de resonancia en el filtro del aire, para evitar ruidos parásitos indeseados.

La parte ciclo queda en manos de un batidor tubular de acero con doble cuna delantera, bien puesto a punto en materia de suspensión y con una frenada que, como en todos los modelos de Kymco, es soberbia. En este caso se confía a un sistema de doble disco con frenada combinada. Nada especialmente sofisticado, pero sí acorde a las pretensiones de la moto y tremendamente eficaz en cuanto a tacto, dosificación y distancias de detención.

Enlazando con el apartado de la seguridad aparece el sistema de iluminación Full LED (el segundo modelo de la gama, tras el AK 550, que lo monta), que incorpora diodos LED para las luces de posición, cruce, carretera, intermitentes y frenos.

¿Y qué pasa con la funcionalidad? Si hablamos de espacio de carga, no destaca el Like, ya que bajo el asiento apenas cabe un casco tipo jet. Tampoco regala la marca un portaequipajes para ampliar el almacenaje, como sí sucede con otros 125 de la gama.

Pero a cambio incorpora, además del citado hueco, una guantera delantera con toma USB y un tablero que mezcla lo analógico y lo digital con pantalla LCD incluida. No hay que darle más vueltas a este asunto, existen otros modelos que ofrecen una capacidad de espacio envidiable, otros que son los reyes de la utilidad y la economía y luego está el nuevo Kymco Like 125, que enamora por su diseño y su agilidad y que ofrece un precio intermedio bastante redondo. Hablamos de 2.599 euros, con un año de seguro obligatorio con cobertura de robo incluido. ¿Sus colores? Blanco, rojo y gris.

