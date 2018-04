Un conductor, condenado a ocho meses de cárcel tras ser 'pillado' haciendo la peineta a las cámaras de tráfico

Un conductor británico ha sido condenado a ocho meses de cárcel después de ser grabado haciendo la peineta, hasta en tres ocasiones, a las cámaras de vigilancia de tráfico mientras circulaba a bordo de su Range Rover por la autopista A19, cerca de Easingwold. Además, según explica la Policía del condado de North Yorkshire, el vehículo equipaba un sistema para interceptar el láser del radar impidiendo que el cinemómetro registrara la velocidad a la que viajaba.

El protagonista de este suceso ocurrido el pasado mes de diciembre es Timothy Hill, de 67 años, quien ya ha comenzado a cumplir su pena de prisión "por pervertir el curso de la justicia", tal y como relata el cuerpo policial a través de su cuenta de Twitter. La sentencia, emitida en el Tribunal de Teesside el pasado lunes 23 de abril, también le prohíbe conducir durante un año.

Top tip: If you want to stay out of trouble, don't do what this driver did and swear at our mobile safety cameras while driving past in a car fitted with a laser jammer. Today he's beginning 8 months in jail for perverting the course of justice. https://t.co/Y5jpeOlt96 pic.twitter.com/rKQRVgNkB1