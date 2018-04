El Range Rover Velar es, oficialmente, el vehículo más bello del mundo en 2018

Sí, los coches también tienen su certamen de belleza. Algo así como 'Miss Mundo' para los vehículos de cuatro ruedas que, año tras año, selecciona a los más deseados por sus líneas. ¿Y cuál ha sido el premiado en los World Car Awards 2018? El Range Rover Velar. No es casualidad que sea un modelo de la marca británica, pues sus diseños de última hornada son realmente llamativos; y no es casualidad, tampoco, que sea un SUV, ya que este segmento copa hoy el mercado en todo el mundo.

Lo de la belleza y su percepción es algo subjetivo. Eso está claro. Que a mi me guste un determinado diseño no quiere decir que a otro le deba parecer lo mismo. Pero sí es cierto que, como sucede con otras cosas, hay algunos coches que son universalmente reconocidos como bellos. Me refiero a aquellos que, si preguntas a una amplia muestra de gente, la gran mayoría responderá que le resulta atractivo. ¿A quién no le gustan, por ejemplo, determinados diseños de Alfa Romeo de los años 50, 60 y 70? ¿Quién le hace ascos a un Bugatti Type 57 Atlantic o a un Ferrari 250 GTO? O, sin salir de la propia casa que protagoniza este artículo, ¿quién es capaz de decir que un Jaguar E-Type no es rematadamente atractivo?

Algo perecido sucede con el Range Rover Velar, que levanta pasiones allá donde va. Por nuestras manos pasó hace poco tiempo una unidad (publicábamos aquí la prueba) y puedo constatar que es un coche que gusta. La gente lo mira, pregunta, lo fotografía como si fuera un objeto de deseo al estilo de un coche deportivo. Y eso, en un todocamino, tiene su mérito.

Siguiendo esa línea de 'subjetividad objetiva', un jurado compuesto por 82 periodistas de 24 países diferentes ha dado a conocer su veredicto en la edición 2018 en el Salón de Nueva York. Sobre la mesa había finalistas como el Volvo XC60 o el Lexus LC 500, dos piezas también bastante atractivas, pero que no han podido con el todocamino británico, que finalmente se ha alzado con el primer puesto.

De Velar llaman la atención sus proporciones, sus grupos ópticos delanteros y traseros, sus tiradores de las puertas escamoteables, la manera en la que se resuelve la consola central y sus pantallas de infotainment En fin, elementos que, junto a otros tantos y vistos en global, generan una sensación positiva a la vista de quien lo contempla.

Gerry McGovern, Chief Design Officer, Land Rover, declaró: "La evolución de nuestra filosofía de diseño se basa en un enfoque constante hacia la creación de vehículos altamente deseables que nuestros clientes amarán de por vida. El Range Rover Velar aporta una nueva dimensión de modernidad a nuestra gama de modelos con sus numerosas tecnologías innovadoras que, en conjunto, hacen que sea un placer conducir este vehículo y viajar en él."

