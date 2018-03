Un conductor trata de sortear un control de tráfico presentando un carné de Homer Simpson

Los controles de tráfico, además de velar por la seguridad de los conductores, han derivado en diversas ocasiones en escenas surrealistas que han terminado convirtiéndose en virales en las redes sociales. La última ha ocurrido en Inglaterra, concretamente en Milton Keynes, en el condado de Buckinghamshire, donde un conductor ha tratado de sortear un dispositivo mostrando a la Policía un carné de Homer Simpson, el padre de la emblemática familia de la serie animada de televisión.

El propio cuerpo policial de la región de Thames Valley ha sido el que ha difundido a través de su cuenta de Twitter la imagen del permiso que les entregó el conductor, que cuenta con todos los datos del personaje así como su foto e incluso la imitación de su firma.

Earlier this week, @tvprp's PC Phillips stopped a car in Milton Keynes.



When she tried to identify the driver's ID, she found the below...



The driver's car was seized and he was reported for driving with no insurance and driving without a proper licence.



D'oh! ???????? pic.twitter.com/1IFWvJzyvH