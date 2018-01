Nueva campaña de control de la DGT: ¿qué elementos debe revisar?

#2

| 16-01-2018 / 13:33

3

Absolutamente de acuerdo contigo nº1.



Llevo años diciendo que después del sufragio universal la obtención del permiso de conducir es la mayor conquista social. Como bien dices cualquier inútil es capaz de sacarse el carnet de conducir.



Aunque tardes 50 convocatorias; una vez que lo has aprobado ya tienes los mismos derechos que el que se lo sacó a la primera.



Puedes estudiar, por ejemplo, filología griega (mucho menos peligroso que conducir). No te permiten presentarse infinitas veces a las asignaturas. Tienen un cupo de intentos y si no lo consigues no puedes seguir presentandote eternamente.



En cambio al carnet de conducir el cupo es ilimitado. Y eso que te da derecho a llevar una máquina susceptible de provocar muertes . . . . Que cosa más curiosa!