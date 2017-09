Un truco para dejar los faros del coche relucientes puliéndolos con pasta de dientes

#2

Y si abrimos el capó... nos será muuuucho mas fácil... pues los laterales también se podrán pulir, hay también productos específicos en las tiendas especializadas, ahora lo de la pasta de dientes me ha sorprendido, ahora no creo que todas sirvan, pues hay muchas clases, el que ha filmado el vídeo, podría haber dicho la marca.



Ah!! Por cierto esto pasa porque no se emplea vidrio de alta resistencia como antiguamente, y se pone plasticorro.