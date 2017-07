'Los cowboys del desierto', revitalizar el desierto almeriense de Clint Eastwood con una 'diligencia Skoda'

Hubo un tiempo en que el 'Lejano Oeste' estaba mucho más cerca de lo que nos imaginábamos. Nos referimos al desierto de Tabernas (Almería), que a finales de los años 60 y principios de los 70 se convirtió en los duros territorios de Wyoming, Texas, Arizona, Utah o Nevada, al menos en lo que a Hollywood se refería. Las condiciones climáticas y laborales de aquella zona 'perdida' de España la convirtieron en el plató ideal para algunas grandes producciones del 'western', tanto en su versión norteamericana como italianas, con aquellos míticos 'espagueti-western' que lanzaron al estrellato, entre otros, a Clint Eastwood en la actuación y Sergio Leone en la dirección, con títulos como El Bueno, el Feo y el Malo, Por un puñado de dólares o Hasta que llegó su hora.

Pero el tiempo pasa, y lo que un día fue dorado hoy está oxidado, abandonado, reducido a una suerte de parque temático en miniatura para atraer a turistas ávidos de emociones legendarias. Si en la época dorada del western en Almería se llegaron a rodar allí 50 películas, hoy no pasan de cinco al año las que eligen los áridos paisajes del desierto de Tabernas para devolver a la vida el Lejano Oeste norteamericano. Y la reacción en cadena es inevitable: falta de oportunidades económicas, falta de conexiones, transportes y servicios, que al final desembocan en la despoblación. En las últimas décadas, la población residente en esta singular zona de España se ha reducido a la mitad.

Los cowboys del desierto es una iniciativa de Skoda, que ya se ha significado en otras ocasiones por sus campañas solidarias y sostenibles, para concienciar sobre el problema de la despoblación y plantear una solución: la creación de un servicio de transporte gratuito a modo de 'diligencia' del siglo XXI que vuelva a conectar los deprimidos pueblos desperdigados por la zona.

La diligencia que pretende poner en marcha Skoda es en síntesis un sistema gratuito de transporte que conectará pueblos que hoy no disponen de ningún servicio como Tahal o Senés, con un vehículo gestionado por un conductor que se seleccionará a través de una oferta de empleo gestionada por el servicio andaluz de empleo.

El proyecto, además, pretende estimular económicamente la zona impulsando la industria del cine en la región con el patrocinio del 'Almería Western Film Festival', creado en 2011 con la intención de devolver al desierto de Tabernas su papel de plató de referencia internacional en el mundo del cine. No hay que olvidar que en las arenas de Tabernas rodaron "monstruos" del séptimo arte de la talla de Steven Spielberg, David Lean, Orson Welles, John Huston, George Lucas, Henry Fonda, Burt Lancaster, Richard Burton, Harrison Ford, Sean Connery, Charlton Heston, Charles Bronson, Michael Caine, Raquel Welch...

No es la primera vez que Skoda acomete una iniciativa de este tipo para fomentar la movilidad en zonas lejanas a los grandes núcleos urbanos. En 2015 la marca del grupo Volkswagen cedió un vehículo al pueblo de Valdelinares, el más alto de España, con lo que se creó un puesto de trabajo y se logró que una familia con hijos no tuviera que dejar la localidad y así evitar el cierre del colegio. Para dar a conocer 'Los cowboys del desierto', Skoda ha lanzado una película, evidentemente un western, en los escenarios originales del desierto de Tabernas, con la que asume un gran reto: conseguir cinco millones de visualizaciones para poner en marcha el servicio de diligencia. En la película se presenta la desolación como un forajido del Oeste, y en ella aparecen habitantes reales de los pueblos que recorrerá dicho servicio de diligencia. La campaña cuenta también con contenido audiovisual adicional, que podrá verse en la página de Facebook de Skoda y en la web www.luchandocontraladespoblacion.com, que relata las difíciles condiciones de vida de los habitantes del desierto de Almería. Historias como la de Elisa, que no puede ir a comprar sin que la ayude alguien que tenga coche; o la de Adela, profesora de Tahal, que cada mañana se desplaza a Senés compartiendo coche con el panadero, porque de otra forma no podría acudir a su puesto de trabajo.

"El mundo está dividido en dos partes, amigo: los que tienen la cuerda al cuello y los que la cortan". Esta frase de El Bueno, el Feo y el Malo es un lema perfecto para las intenciones de Skoda de revitalizar la vida de un puñado de pueblos almerienses, y de un género cinematográfico que un día fue muy importante en esta árida parte del sur de España.

