Economía/Motor.- Nissan pide incentivos para fabricar el coche eléctrico como una "solución" más para Barcelona

Ratifica el número de afectados por el ERE pese al viaje de Montilla a París para minimizar el recorte

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El fabricante de automóviles Nissan pidió hoy que el compromiso del Gobierno para impulsar el coche eléctrico en España y su posible fabricación en Barcelona se concrete con la oferta de incentivos y garantías, bajo fórmulas como deducciones fiscales a los compradores, bonificaciones y apoyo al sector, según el vicepresidente europeo de Finanzas, Eric Nicolas.

Tras reunirse con el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en Madrid, Nicolas manifestó que la visión compartida de alcanzar el millón de coches eléctricos en el horizonte de 2014 debe ir acompañada de "señales claras de seriedad" para que sea una realidad, y recordó que serán necesarias ayudas y también "socios que trabajen con nosotros".

Instó al Gobierno a asumir aspectos que son de su competencia como la preparación de la infraestructura necesaria para la implantar este vehículo, lo que requiere "establecer una red de abastecimiento" y desarrollar el plan de fomento de las energías renovables, tal y como tiene previsto.

La reunión con el ministro sirvió para concretar la creación de tres grupos de trabajo, dos de ellos formados por el Gobierno y la alianza Renault-Nissan para el desarrollo de infraestructura e impulso de este mercado, y un tercero en el que participarán sólo el Ejecutivo y Nissan para analizar de qué manera se crearía un proyecto industrial para fabricar el vehículo eléctrico en la capital catalana.

No obstante, el vicepresidente europeo de producción, Trevor Mann, advirtió de que la decisión sobre qué coches producirá Barcelona no está tomada y no se sabrá hasta 2010. "Es el mercado europeo quién decidirá y no Nissan", manifestó, y añadió que será entonces el momento de analizar si la apuesta por el vehículo eléctrico es "la solución o parte de ella".

Reconoció que, al final, "lo importante" es que Barcelona se sitúe en 2010 --momento de la toma de decisiones a nivel mundial-- con suficiente competitividad para acoger nuevos modelos, sean cuáles sean.

"No importa si son eléctricos o no, mientras tengan el volumen suficiente y la carga de trabajo sostenible para la factoría", puntualizó, asegurando que el coche eléctrico es sólo una "solución" más para asegurar el futuro de las plantas catalanas.

MANTIENE EL ALCANCE DEL ERE

El responsable de producción de Nissan reiteró que el alcance del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Barcelona será de "1.680 trabajadores", una cifra que dejará la factoría dimensionada para trabajar a dos turnos en modelos que se asignen en el futuro y que, previsiblemente, requerirán de una menor mano de obra.

Reiteró que la medida --anunciada pero que todavía no presentada ante la Administración laboral de Catalunya--, es "absolutamente necesaria a largo plazo" y que, si no se adoptara ahora, el impacto de las consecuencias sería "mayor".

El presidente de la Generalitat, José Montilla, viajó el martes a París para reunirse con el máximo ejecutivo de la alianza Nissan-Renault, Carlos Goshn. Tras el encuentro, dijo que los responsables de Nissan habían tomado nota y se mostró convencido de que se tratará de "reorientar" el ERE para que afecte lo menos posible al empleo.

Por su parte, Nicolas recordó que las medidas a corto plazo aplicadas son las jornadas de paro productivo que se aplican ya en la factoría catalana e hizo hincapié en que el mercado español del sector está "en clara recesión" con caídas de la demanda "bastante por encima de la media europea".

Mann aseveró que la "intención clara" de la compañía es "permanecer" en Barcelona en el futuro, y recordó que en los 25 años de Nissan en España ha ascendido a 1.400 millones de euros, con subvenciones públicas que ascienden a los 66 millones (un 4% de la inversión realizada por la firma).

