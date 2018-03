Economía/Motor.-Los sindicatos emplazan a Nissan a presentar el ERE porque no quieren negociar antes los despidos

La firma automovilística tiene listo el expediente y lo tramitará "esta semana o la que viene"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La reunión convocada esta misma mañana por la dirección de Nissan para hablar con el comité de empresa para minimizar el impacto del expediente de extinción de 1.680 empleos acabó sin resultados o acercamiento alguno entre ambas partes.

Nissan mantiene que la cifra de despidos es "clara" y "no es discutible", mientras que los representantes sindicales exigieron, una vez más, que no se presente el ERE y se negaron a hablar de despidos o cómo rebajar esta cifra si la dirección no pone sobre la mesa un plan industrial que garantice la continuidad de la planta ante el temor de un futuro "cierre encubierto".

Fuentes de Nissan explicaron que el encuentro se convocó para escuchar las propuestas sindicales para rebajar el impacto del ERE antes de presentarlo y tener que sentarse a hablar ya en el plazo legal del periodo de consultas antes de que el Govern apruebe o no la medida.

No obstante, el comité de empresa no quiso hablar de cifras ni de despidos. "Espacio de complicidad no van a encontrar en este sentido", aseguró en declaraciones a Europa Press Javier Pacheco, secretario general de la sección sindical de CC.OO. en Nissan.

Nissan aseguró que ya tiene listo el expediente y prevé presentarlo "esta semana o la que viene". La propuesta de la empresa hecha a los sindicatos, en base a un informe técnico, establece que la fábrica catalana tendrá producto hasta 2012 y contempla la llegada de nuevos modelos en 2010 si mejora sus ratios de productividad. También propone pasar a dos turnos (el tercero ya no está operativo) y, por último, el excedente de 1.680 trabajadores.

Pacheco espera que la presión social haga recapacitar a la empresa y no presente el expediente. Los sindicatos se manifestarán este miércoles por la tarde en Barcelona para protestar de nuevo contra el ERE --bajo el lema 'No a los despidos, sí a un plan industrial-- y mañana y el jueves realizarán paros ante la fábrica de Zona Franca y Montcada (Barcelona).

