Volkswagen pone punto y final al desarrollo de los motores pequeños: "El 'downsizing' está acabado"

El éxito de los motores pequeños turbocomprimidos ha tocado techo, al menos para Volkswagen. Así lo ha anunciado Herbert Diess, presidente de la marca alemana, quien asegura que "la tendencia del downzing está acabada".

Esta apuesta por la fabricación de motores cada vez de menor tamaño ha experimentado durante más de una década un periodo de completo auge. El downsizing se extendió a prácticamente todas las marcas del sector y caló con éxito en la sociedad, pues el producto que se ha vendido durante todos estos años al público es un vehículo con muy buenas prestaciones y mejor eficiencia. Sin embargo, el comportamiento de estos pequeños motores no es tan idílico como se pintó en su momento y se ha mantenido desde entonces.

Tal y como ha explicado Herbert Diess en declaraciones al diario Telegraph, "las emisiones contaminantes tienden a aumentar a medida que se hacen los motores más pequeños". Ante esta tesitura, Volkswagen no retirará su motor 1.0 litros tricilíndrico de gasolina que ofrece en sus modelos Polo y Up!, pero asegura que no desarrollará nuevos motores que compriman aún más su tamaño. Asimismo, los motores diésel no serán más pequeños que el 1.6 litros que oferta en la actualidad.

El pasado mes de octubre, un informe ya puso de manifiesto que esos beneficios que se obtienen en los motores de menor tamaño dotados de un turbo se logran a cambio de una mayor contaminación. Esto ocurre debido a que los motores pequeños se sobrecalientan en exceso y utilizan combustible para rebajar la temperatura, liberando a la atmósfera hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y partículas finas. Una situación que Europa va a dejar de tolerar con la introducción de nuevas normas de emisiones más restrictivas y la actualización del obsoleto ciclo NEDC -lleva en vigor desde 1970 y su última modificación data de 1997-.

De esta forma, la industria del automóvil parece adquirir un nuevo rumbo, el de los motores más grandes, por el que apostará hasta que el coche eléctrico esté completamente integrado en la sociedad. De hecho, Renault ya baraja aumentar el motor diésel 1.6 hasta en un 10% su tamaño, mientras que General Motors podría llegar a incrementar en torno al 25-30% su motor más pequeño.

