Así afronta Carlos Sainz el Dakar 2017

El tándem Carlos Sainz-Lucas Cruz, piloto y copiloto del equipo Peugeot Total, tiene el próximo 2 de enero marcado en su calendario. Este es el día que se dará el banderazo de salida a la edición 2017 del raid más conocido del mundo: el Dakar. Cerca de 9.000 kilómetros, casi la mitad cronometrados, llevarán a todos los participantes por los terrenos más difíciles del norte de Argentina, Paraguay y Bolivia. Etapas a nivel del mar, dunas, zonas de montaña a elevada altitud... Nada será fácil este año.

Sainz y Cruz no estarán solos, ya que el equipo Peugeot Total contará con el apoyo de Stéphane Peterhansel, Cyril Despres y Sébastien Loeb. Tres pilotos con amplia experiencia, cada uno en su campo -Loeb ha ganado nueve veces el mundial de rallies-, que lucharán también por llegar a lo más alto.

El coche que la firma francesa pone este año sobre la mesa es el Peugeot 3008 DKR, una evolución del 2008 DKR del año pasado, que tal y como dice Sainz, ha ganado puntos en todos los aspectos que eran susceptibles de mejora. El objetivo: hacer un coche más fino y, sobre todo, más fiable. Curiosamente ha perdido unos 20 CV (ahora entrega 340 CV) con respecto a su predecesor, debido a la nueva normativa de la FIA que obliga a reducir el diámetro de la brida de admisión de aire de 39 a 38 mm en los vehículos diésel de dos ruedas motrices, como es el caso de este Peugeot. No obstante, Sainz no cree que esto suponga demasiado problema.

Empieza la cuenta atrás, solo faltan 11 días para que comience una nueva edición del Dakar, la número 39 desde que diera comienzo en el año 1978 cuando nació como Paris-Dakar. Esto es lo que ha manifestado Carlos Sainz sobre la carrera en una entrevista ofrecida a los medios especializados, entre los que se encontraba Ecomotor.

"Quiero ganar, menos no me vale"

Pregunta: ¿Cómo afrontas la carrera este año?

Respuesta: Muy emocionado. El año pasado tuvimos problemas de fiabilidad, pero este año hemos hecho muchos tests que nos han servido para hacer el coche más fiable y mejorar aspectos clave del chasis como la suspensión. Ha sido una tarea complicada pero fructífera. Estoy impaciente, los días pasan muy despacio. Tengo ganas de que empiece ya el Dakar.

P. ¿Qué opinas de la nueva normativa FIA sobre la brida del turbo?

R. Esto complica la tarea, sin duda. Además, otros equipos como Toyota han aumentado el tamaño de la suya en 2 milímetros, lo que nos pone las cosas aún más complicadas. Pero en el Dakar pasan tantas cosas, que nunca se sabe. Es una carrera por eliminación.

P. Tienes 54 años, ¿hasta cuándo piensas seguir compitiendo?

R. A mi edad me tengo que preparar muy bien de cara a competiciones tan duras como esta. Pero me encuentro muy bien. El año pasado fuimos rápidos y eso me anima. Al final de esta edición veré cómo han ido las cosas y haré análisis sobre si he estado fuerte, si he disfrutado, si he ido rápido... y ya decidiré de cara al próximo año.

P. Carlos, ¿hablas con tu hijo sobre el Dakar?

R. Es curioso, porque durante la temporada de Formula1 suelo analizar las carreras con él y le doy consejos, y cuando llega el momento del Dakar se invierten los papeles. Es él quien analiza todo lo que sucede en cada etapa y me llama para hablar sobre posibles mejoras. Le divierte y disfruta viéndome disfrutar a mi.

P. Marc Coma, director deportivo del Dakar y ex piloto del mismo raid, dice que este es la edición más dura. ¿Qué opinas?

R. Nosotros sólo conocemos pinceladas. Incluso después de ver el roadbook cuesta hacerse a la idea de que nos vamos a encontrar. Pero seguro que lo diga Marc, será. Él sabe lo que es un Dakar duro. Yo, por mi parte, estoy preparado para lo peor.

P. ¿Qué cambios hay del 2008 DKR del año pasado al nuevo 3008 DKR?

R. Es el mismo coche, pero con algunos cambios importantes. Todo lo que era susceptible de mejora, se ha modificado y puesto a punto de nuevo para hacerlo más competitivo. Peugeot ha hecho un buen trabajo durante el año.

P. Con los cambios en materia de navegación, ¿crees que vas a ir más lento que otros años?

R. No lo creo. El Dakar se ha convertido en una especie de WRC, todos vamos a tope desde la salida y este año no será diferente.

P. Carlos, tras ganar el Dakar en 2010 y hacer podio en 2011, no has vuelto a pisar la meta en los años sucesivos. ¿Te preocupa?

R. Sinceramente, llegar en otro puesto que no sea el primero me da igual. Lo que quiero es ganar, lo demás no importa.

