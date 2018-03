Honda prepara el lanzamiento de un coche eléctrico en EEUU

#5

| 22-08-2009 / 15:15

Tranquilos, por debajo de 50 voltios y 30 miliamperios, no hay riesgo alguno para el hombre.



Me pregunto:



¿De donde sacaremos toda la eléctricidad que hará falta para recargar los cochecitos eléctricos?



¿Seguirán cobrando a razón de 1 euro cada 100 Kilómetros, o se disparará el precio de la eléctricidad?



¿A cuanto van a vender los cochecitos? He leido que en torno a los 42.000 euros.



¿Cuantos Kilómetros harán falta para amortizar la diferencia de precio del coche eléctrico respecto del equivalente de gasolina? A mi me sale una cifra de más de 300.000 Kilómetros recorridos.



O sea se igualarían los costes en unos 15 años de mi uso de coche, considerando los precios actuales de gasolina y el euro cada 100 Kilómetros de coste eléctrico.



Me parece que como no bajen los costes, o se dispare el precio del petroleo, los coches eléctricos no van a dejar de ser una curiosidad más, como los trenes eléctricos de equipajes que tenía RENFE en las estaciones, o el que le regalé a mi sobrino en navidad.