Economía/Motor.- UGT mostrará antes de verano a sus afiliados en Ford Almussafes el acuerdo con Fleming

Pino urge a "blindar" empleos y productos porque "existe un excedente de plantilla" y la "situación será peor" a finales de año

VALENCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de UGT-PV, Conrado Hernández, anunció hoy que "antes del verano" mostrarán a sus afiliados en la factoría de Ford en Almussafes (Valencia) el contenido íntegro del acuerdo suscrito en julio de 2007 con el presidente de Ford Europa, John Fleming, para proponerlo como convenio colectivo, tras la "incompetencia" mostrada por el resto de organizaciones dos meses después del referéndum en que la plantilla rechazó la propuesta de la dirección, que contaba con el acuerdo de UGT, sindicato mayoritario.

Hernández se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, acto en el que expresó la preocupación del sindicato por la situación que vive la planta dos meses después de que dieran "un paso atrás" en sus planteamientos "por respeto" a la decisión de los trabajadores.

El líder sindical señaló que adoptaron esa decisión para que "los sindicatos que plantearon el 'no'" a esa propuesta --CCOO, CGT y STM-- buscaran "una solución", y criticó que, por el contrario, los minoritarios "han demostrado una clara incapacidad para dar respuesta a la problemática que hay" dado que sus actuaciones "no llevan a ningún sitio", por lo que han decidido "dar un paso adelante" para "no perder lo que ya tenemos, el compromiso con Ford Europa", dijo.

Así, antes del verano y con vistas a "garantizar el futuro del empleo en la factoría" y de los trabajadores de las industrias auxiliares de su "entorno", presentarán a sus afiliados el contenido del acuerdo con Fleming para, si les autorizan, sentarse con la dirección para desarrollarlo "a la vuelta de vacaciones".

El secretario general de UGT en la planta, Gonzalo Pino, destacó que tras "haber observado la ineficacia y la incompetencia" del resto de sindicatos por no haber "puesto ninguna propuesta encima de la mesa ni demandado incremento salarial", será la formación mayoritaria la que presente dicho acuerdo como propuesta de convenio.

Avanzó que el acuerdo alcanzado en 2007 con Ford Europa recoge un plan de jubilaciones, distintos productos que se asignarán a Almussafes, niveles de producción anuales ligados a compromisos de conversión en fijos de trabajadores eventuales y, en cuanto al salario, un incremento que habría sido este año del 2 por ciento y "lo más importante, una cláusula de revisión anual retroactiva desde el 1 de enero", lo que, según resaltó, lo convierte en "el mejor acuerdo del sector de la automoción en Europa".

"Daremos a conocer a los afiliados la totalidad de ese acuerdo y si nos autorizan, lo convertiremos en el convenio para los próximos cinco años", constató Pino, quien hizo hincapié en la urgencia de "blindar" los compromisos que contempla en materia de "empleo, productos y derechos" puesto que "existe un excedente de plantilla" y "la situación será peor" a finales de año por la caída de demanda.

Por todo ello, incidió en que no están "dispuestos" a que ese acuerdo con Ford Europa "se quede en el cajón por la incompetencia de otras fuerzas sindicales".

COMPLEMENTAR SALARIOS EN ERE.

En cuanto a la situación del último Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal aprobado por la Dirección General de Trabajo, que será revisado antes de final de mes y afecta en la actualidad a cerca de 400 trabajadores, Hernández resaltó que "no vale con estar muy contentos si baja el número de afectados", tras el repunte de producción motivado por las ayudas públicas a la compra de automóviles, sino que se debe exigir a la empresa que complemente el salario de los afectados, al igual que hizo con los anteriores ERE.

Al respecto, Pino recordó que los afectados por el ERE de la planta de motores reciben un complemento salarial que les permite cobrar el 80 por ciento de su sueldo y defendió que "no se puede discriminar a unos trabajadores respecto a otros".

Además, alertó de que "hay que evitar que la empresa coja como costumbre no complementar a los afectados por los ERE", ya que "a final de año la situación será peor" dado que "en septiembre bajará la producción, y en octubre vuelve a bajar", por lo que, si bien ahora ha repuntado la producción, "la situación entonces será distinta, con niveles de producción negativos".

"Estamos empezando a ver la punta del iceberg de la situación de reconversión industrial a la que nos dirigimos", resaltó Pino, quien insistió en que "existe un excedente de plantilla porque no se puede recuperar el tercer turno", y advirtió de que habrá que "adecuarse a la nueva situación" y a "un mercado mucho más reducido", por lo que "es fundamental blindar los empleos y los productos, y el blindaje es ese acuerdo con Ford Europa", sentenció.

PUBLICIDAD