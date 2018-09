Jorge Lorenzo 'estalla' contra Marc Márquez tras su caída en Aragón: "Espero que me pida perdón y no lo vuelva a hacer"

Imagen: Reuters

Lorenzo abandonó el GP de Aragón tras caerse en la primera curva del circuito

El actual piloto de Ducati, Jorge Lorenzo, ha culpado a Marc Márquez, su futuro compañero de equipo en Honda, de su caída en la primera curva del Gran Premio de Aragón. El piloto balear ha criticado duramente las formas del catalán, que finalmente se llevó la carrera para dejar sentenciado su quinto Mundial de MotoGP.

"Estoy impotente y con bastante rabia por lo sucedido porque la entrada de Marc me ha impedido entrar en la curva e ir largo, y para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he abierto gas inclinado y por la zona sucia y se me ha ido de atrás", ha declarado.

"Espero que venga a pedirme disculpas y a saber cómo estoy, pero sobre todo espero que no me lo haga más. Solo espero que venga a pedirme disculpas porque él sabe realmente lo que ha sucedido", ha comentado.

"Ni me planteo ir a reclamar, porque se lo que van a decir, desde fuera no se ve lo que ha pasado y solo lo sabemos los dos. Tanto él, como yo, sabemos lo que ha pasado ahí, lo único que se ve desde fuera es que el se ha ido a lo verde y yo también estaba casi en lo verde he tenido otra opción que irme por la zona sucia porque me ha hecho un adelantamiento tipo blockpass que no me dejaba entrar en la curva y eso me da rabia, porque no hay nadie que suponga que mi caída esta motivada por el adelantamiento de Marc y desde fuera se creen que ha sido mi culpa y no es así", ha finalizado.

