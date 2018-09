Romano Fenati, abatido tras ser despedido por su equipo: "No volveré a correr nunca más"

El piloto de Moto2 Romano Fenati se ha mostrado apesadumbrado en una entrevista concedida a 'La Repubblica' tras ser despedido del equipo Marinelli Snipers Team por su acción antideportiva contra Stefano Manzi.

"El Mundial está cerrado para mí. No correré nunca más. Ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado", explicó tajante el piloto italiano.

Romano Fenati, en el ojo del huracán desde el pasado fin de semana por accionar el freno de su compatriota Manzi en plena recta y a más de 200 km/h durante el GP de San Marino, aseguró que "ya no es mi mundo, demasiada injusticia. Yo me he equivocado, es verdad, pero a nadie le importa mi dolor. Yo no fui un verdadero hombre, no fui capaz manejar la ira, pero también Manzi pudo haberme matado". Asimismo, en otra entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', Fenati añade en su defensa que "la sangre se me subió a la cabeza, la adrenalina se puso a mil y la cagué, después de varias provocaciones".

Dudas sobre el futuro

Y matiza su adiós: "No sé [si mi carrera se acabó], hoy podría decir una cosa y mañana podría tener otra opinión. Ahora solo quiero esperar que pase un poco de tiempo. Podría ser yo quien ya no tiene ganas de volver a competir", aseguró. Por lo pronto, además del despido de Marinelli Snipers Team, el MV Agusta, el equipo con el que Fenati tenía un acuerdo para 2019, anunciaba de forma oficial que su renuncia a materializarlo.

Romano Fenati pidió este lunes perdón en una carta que rezaba que "las críticas son correctas y entiendo el resentimiento hacia mí. Quiero pedir disculpas a todos los que creyeron en mí y en todos los que se sintieron heridos por mi acción. Ha salido una imagen de mí y del deporte horrible. No soy así, quien me conoce bien lo sabe".

Un triste episodio que alcanzó el culmen con la denuncia de la madre de Fenati, quien aseguró que el piloto ha recibido "amenazas de muerte" e "insultos a su novia".

