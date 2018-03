Valentino Rossi renueva dos temporadas más con Yamaha: correrá, al menos, hasta los 41 años

Yamaha ha anunciado la renovación de Valentino Rossi por dos temporadas más, hasta concluir la de 2020, cuando 'Il Dottore' correrá con 41 años.

Rossi, de 39 años y que cumplía contrato con Yamaha en la presente temporada, ya avisó de que no tomaría ninguna decisión hasta después de los entrenamientos de pretemporada. Ahora, se confirma que el campeón italiano ha decidido continuar en activo otros tres años, contando el campeonato que comienza este fin de semana en el circuito de Losail (Doha, Catar).

El piloto lleva ligado a Yamaha desde 2013 en su segunda etapa con el equipo japonés, año en el que regresó tras un periodo de dos temporadas en Ducati (2011 y 2012). Hasta ahora acumula cuatro títulos de campeón del mundo de Moto GP con el equipo azul: 2004, 2005, 2008 y 2009.

En total aúna nueve títulos mundiales (uno de 125cc en 1997, otro de 250cc en 1999, otro de 500cc en 2001 y seis de MotoGP, en 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 y 2009).

"Cuando firmé mi último contrato con Yamaha, en marzo de 2016, me preguntaba si iba a ser mi último contrato como piloto de MotoGP. Entonces decidí que tomaría una decisión durante los siguientes dos años, y durante estos dos últimos años he llegado a la conclusión de que quiero continuar porque las carreras, ser un piloto de MotoGP, pero especialmente pilotar mi M1, es lo que me hace sentirme bien", ha explicado Rossi tras su renovación.

"Tener la oportunidad de trabajar con mi equipo, con Silvano, Matteo y todos mis mecánicos y los ingenieros japoneses, Tsuji-san, y por encima de todos Tsuya-san, es un placer. Estoy muy contento. Quiero agradecer a Yamaha, a Lin Jarvis y Maio Meregalli en particular por su confianza en mí, porque el reto es difícil: ¡Ser competitivo hasta los 40 años! Sé que va a ser difícil y que va a requerir mucho esfuerzo por mi parte, y de mucho entrenamiento, pero estoy preparado. No me falta la motivación y es por eso por lo que he firmado dos años más", ha agregado.

