Márquez y Viñales se pican durante la calificación del GP de Alemania: "Queda claro dónde están los límites ahora"

Marc Márquez y Maverick Viñales, en el GP de Alemania. Imagen: EFE

Los pilotos españoles Marc Márquez (Honda) y Maverick Viñales (Yamaha) han sido los grandes protagonistas durante la sesión de calificación de Gran Premio de Alemania, celebrado en el circuito de Sachsenring.



Ambos pilotos se picaron durante la calificación, donde se tocaron provocando después un rifirrafe. "Me queda claro dónde están los límites a partir de ahora", comentó. Márquez saldrá desde la pole y Viñales desde la undécima posición.

"Marc se ha parado en medio de la curva 1 y después ha frenado con mi moto. Es difícil no hacer eso a propósito. Es un lance de cronometrada, pero me la guardo y cuando tenga que utilizarlo, lo haré", avisó el piloto de Yamaha.

"Le he preguntado que por qué ha hecho eso. Me hacía así (hace un gesto), pero no he entendido lo que quería decir. Realmente, nada, cosas de qualifying, pero está claro que cuando sucede algo así sabes dónde está límite a partir de ahora. Ningún problema", insistió.

"Al salir de la curva 2 Marc quiso frenar con mi moto, no hacer la curva. Si Márquez me busca las cosquillas no las encontrará" dijo, sin embargo.

