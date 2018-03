Lorenzo, compañero 'incómodo' para Rossi

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) no quiso entrar en polémicas sobre su relación con su compañero Rossi. "Yo no quiero decir nada que vaya en contra de mi relación con Valentino. Ése es su problema". Pero finalmente se sinceró: "Supongo que no deber ser muy cómodo tener a un compañero de equipo de 22 años que también va rápido".

La batalla dialéctica se abrió el martes cuando Rossi declaró que Yamaha debía elegir entre él o Lorenzo para 2011, cuando ambos terminan contrato, a la vez que se dejó querer con Ducati.

'Tengo una gran posibilidad de irme a Ducati', señaló. El subcameón mundial reconoció que su intención es arrebatrle el título al italiano en los años venideros. "Lo intentaré. No puedo asegurar que lo vaya a conseguir ni el año que viene, ni en los próximos años. Como siempre digo, en el deporte pueden suceder muchas cosas. A lo mejor este año, que he sido subcampeón del mundo es mi mejor resultado. Trabajaré para que no sea así. Espero en los próximos años, por lo menos una vez, obtener el campeonato", afirmó en declaraciones al programa 'Al Primer Toque' de Onda Cero.

Por último, valoró la 'fuga' de ingenieros de Yamaha a Honda. "Yamaha siempre ha tenido una gran electrónica, sobre todo en los últimos años. Eso se ha debido a sus técnicos. El trabajo de los técnicos italianos ha sido fundamental", indicó.

Sin embargo, el mallorquín considera que Honda se quiere "europeizar un poco". "Está empezando por los fichajes y por el área de marketing... Esperemos que Yamaha reaccione y que no perdamos la competitividad que hemos tenido hasta ahora", finalizó.

