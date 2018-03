Alonso espera que tercer título haga olvidar a Ferrari

PORTIMAO, Portugal (Reuters) - Fernando Alonso espera acallar las especulaciones de que está deseando ir a Ferrari ganando su tercer título de Fórmula Uno con Renault la próxima temporada.

"Solo hay un objetivo para este campeonato 2009: ganar el título de pilotos y ganar el título de constructores", manifestó el lunes el español en la presentación del nuevo R29 de la escudería francobritánica en el circuito Algarve Motor Park, en Portugal.

"Todos los resultados que tenemos del túnel de viento (..) todo es quizá más optimista de lo que esperábamos. Los resultados son mejores de lo que predecíamos, así que todos estamos muy motivados", agregó.

"Ojalá en la primera carrera podamos estar luchando al menos por el podio".

Alonso, campeón en 2005 y 2006, ganó dos carreras el año pasado y sumó más puntos que ninguno en los seis últimos grandes premios a medida que Renault se recuperó de un decepcionante inicio de temporada.

Sin embargo, en estos meses de lo que se ha hablado es de su pase a Ferrari, y La Gazzetta dello Sport publicó que tenía un acuerdo secreto para fichar por la escudería italiana durante cuatro años desde 2011.

Ferrari, que tiene como pilotos al campeón de 2007 Kimi Raikkonen y al subcampeón del año pasado, Felipe Massa, con contrato hasta 2010, ha quitado importancia a estas noticias.

"Llevo cuatro o cinco años respondiendo a esta pregunta", dijo Alonso al ser preguntado nuevamente por Ferrari. "Si ganas y puntúas se olvidarán de Ferrari".

"No tengo nada que decir de Ferrari. Por desgracia otro año más tendré que hablar fin de semana sí, fin de semana también de ese tema, y no quiero, no tengo intención de hacerlo. Tengo más ganas que nunca de ganar el Mundial, es lo único que me importa".

El asturiano señaló que está mejor preparado que nunca, física y mentalmente y que tiene ganas de que empiece el campeonato, el 29 de marzo en Australia.

"Y espero estar en la lucha al menos hasta las dos o tres últimas carreras".

En un año de cambios, como el regreso a los neumáticos lisos o el KERS, un sistema que aprovecha la energía generada en el frenado, dijo que este sistema no le entusiasma y que ha tenido que adelgazar, "comiendo menos patatas fritas", para compensar el peso extra del KERS.

HAMILTON, RIVAL A BATIR

Alonso, uno de los tres campeones que comenzarán la temporada, dijo que su ex compañero y actual campeón Lewis Hamilton sea un rival aún más fuerte. El británico se proclamó el campeón más joven de la historia con 23 años.

"Cuando ganas un campeonato, serás campeón de la Fórmaula Uno para siempre", dijo, al ser preguntado por la presión que podría sentir Alonso. "Disfrutas más el correr. Disfrutas más las carreras".

"Puedes cometer un error y sabes que el campeonato es muy largo y que hay muchas carreras para recuperarse. Cuando esperas para ganar tu primer campeonato, hay un poco más de estrés".

