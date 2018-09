Antonio Giovinazzi será el compañero de Kimi Raikkonen en Sauber en 2019

El italiano Antonio Giovinazzi será piloto del Sauber F1 Team de Fórmula 1 para la temporada 2019, después de una campaña como piloto de reserva en el equipo, según ha confirmado la escudería, que completa su equipo junto al finlandés Kimi Räikkönen. Por su parte, Marcus Ericsson pierde su asiento titular en la Fórmula 1 tras cinco temporadas y queda relegado a tercer piloto y embajador de la marca.

Giovinazzi, de 24 años y nacido en Martina Franca -en la región de Apulia, al sudeste de Italia-, ha estado este año como piloto reserva de Ferrari y de la propia escudería suiza, que le dará un monoplaza a partir del año que viene.

Esta será la primera vez que Giovanazzi sea piloto titular en un equipo de Fórmula 1, desde su debut en 2017. Entonces, también con Sauber, consiguió un duodécimo puesto en el Gran Premio de Australia, cuando reemplazó al lesionado Pascal Wehrlein. Tras abandonar en China por una colisión, el resto del año estuvo como piloto de pruebas en Haas F1 Team.

???? CONFIRMED: 2019 Driver Line-up Locked In ????@Anto_Giovinazzi will be an Alfa Romeo Sauber F1 Team driver from 2019



Antonio will line-up alongside #Kimi7 for us next season



Who's excited to see these two together?#WelcomeGio #f1 @F1 pic.twitter.com/dipRGvNyZa