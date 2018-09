Cambio de cromos en la F1: Raikkonen ficha por Sauber para las dos próximas temporadas y Leclerc correrá en Ferrari

La escudería Ferrari ha anunciado este martes que Kimi Raikkonen abandonará el equipo la próxima temporada, poniendo fin a su segunda etapa en el la escuadra italiana, y el propio piloto finlandés ha avanzado que la próxima temporada correrá con Sauber. Un asiento que ocupará gracias a un 'cambio de cromos' en el que la otra parte implicada es Charles Leclerc, que competirá con Ferrari la próxima temporada.

"Ferrari anuncia que, al final de la temporada 2018, Kimi Raikkonen abandonará su puesto actual. Durante estos años, la contribución de Kimi al equipo, tanto como piloto como por sus cualidades humanas, ha sido fundamental. Jugó un papel decisivo en el crecimiento del equipo y, al mismo tiempo, siempre fue un gran jugador de equipo", alabó Ferrari en un comunicado.

La 'Scuderia' añadió que el campeón mundial de 2007 "siempre formará parte de la historia y la familia del equipo". "Le damos las gracias a Kimi por todo esto y le deseamos un futuro próspero tanto a él como a su familia", concluyó Ferrari.

'Iceman', que en octubre cumplirá 39 años, vivió una primera etapa de tres años en Ferrari (2007-09), equipo al que volvió en 2014 tras su experiencia en el Mundial de Rallys y su vuelta a la F1 con el equipo Lotus. Durante este último lustro, su rol ha sido el de escudero de Sebastian Vettel y nunca ha tenido opciones reales de luchar por el título.

