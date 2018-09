Magnussen 'atiza' a Fernando Alonso: "Estoy deseando que se retire"

Imagen: Reuters

El danés Kevin Magnussen (Haas), que este sábado tuvo un nuevo incidente con Fernando Alonso (McLaren), afirmó tras la sesión de clasificación para el Gran Premio de Italia que está derserando que el español se retire de la Fórmula Uno.

Durante la segunda ronda (Q2) Alonso y Magnussen protagonizaron un incidente que comprometió las vueltas rápidas de ambos. el español, que dejará la F1 al final de esta temporada, habló por radio con su equipo y con una carcajada dijo "¡Magnussen quiere correr!"

A la pregunta de si había hablado con el español sobre el incidente, Magnussen dijo: "Vino a verme después de la clasificación y se rió en mi cara. Es una falta de respeto. Estoy deseando que se retire".

"No me importa especular por qué lo hizo. Creo que fue bastante estúpido y no es necesario", agregó.

El doble campeón mundial asturiano dijo tras la carrera: "Estamos todos agrupados al final del 'out lap' (vuelta de lanzamiento), uno de los Haas decidió pasar por delante y ponerse en medio de todos al final y empezamos la vuelta juntos".

"Llegamos a la primera vuelta juntos. Estropeamos la vuelta de los dos. Es lo que tiene. Hay pilotos de muchas categorías y luego están los de Haas que tienen el tercer o cuarto mejor coche de la parrilla y se quedan fuera en Q2, yo sin embargo el máximo era entrar en Q2 y ahí estamos. A mi no me cambia mucho, supongo que a ellos más, pero es divertido, muy divertido", comentó Alonso.

