Espectacular accidente de Fernando Alonso en la primera curva del Gran Premio de Bélgica

El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Renault) se ha quedado fuera del Gran Premio de Bélgica en la primera curva por un choque con el alemán Nico Hülkenberg (Renault), que se lo llevó por delante en la frenada de la primera curva.

Tras la salida en el circuito de Spa-Francorchamps, Hülkenberg frenó demasiado tarde en la primera curva y golpeó fuertemente por detrás al monoplaza de Alonso, que se elevó y cayó, aunque el piloto asturiano no sufrió daños aparentes y salió de su vehículo sin problemas.

"No pude hacer nada entonces, no estaba en mi mano", explicó Fernando. "Ví a Hülkenberg en los retrovisores con todas sus ruedas bloqueadas (por la frenada). No había manera de evitarlo, no tenía donde meterme. Lo positivo es que estamos todos bien", ha dicho Fernando. "Por ahora estoy bien, habrá que esperar un rato pero ahora bien. Es frustrante, como en 2012, que vienen por detrás y te llevan, veremos si los comisarios penalizan o no porque hay que saber hacer salidas también, es difícil de entender", decía Fernando.

