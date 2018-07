Hamilton vence en Hungría y refuerza su liderato en el Mundial sobre Vettel

Hamilton celebra su victoria en Hungría. Imagen: Reuters

Fernando Alonso consigue un heroico octavo puesto

El cuatro veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, afianza su liderato en el mundial de Fórmula 1 merced a su victoria en Hungaroring y logra así ampliar su ventaja sobre Sebastian Vettel, que quedó segundo. Le saca 24 puntos. Raikkonen completó la subida al podio con su tercer puesto. Alonso, octavo y Carlos Sainz, noveno.

"No sé si irme a la playa o a entrenar para las próximas carreras", así de efusivo se mostraba Hamilton tras su victoria en el Gran Premio de Hungría, quien hace más grande su distancia respecto a su rival por la pugna del título, el alemán Sebastian Vettel.

El de Mercedes tuvo una cómoda carrera y ya vislumbra las próximas citas en el horizonte más cercano, que serán SPA y Monza. En un principio, buenos circuitos para el británico.

Mención especial en la carrera para Daniel Ricciardo, que acabó en cuatro lugar, tras salir el 13º en la parrilla.

En esa línea, no es distinto el éxito de Alonso, que suma 44 puntos con un coche que no mejora. El asturiano, en una esmerada actuación acabó octavo. Por su parte, Carlos Sainz no aprovechó su buena posición de salida, encierro exterior mediante de Vettel. Tras el abandono de Vandoorne pude concluir noveno.

