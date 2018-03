Rally.- Marcus Grönholm: "Loeb es el mejor piloto de rallys de la historia"

El finlandés Marcos Grönholm, uno de los pilotos más exitosos de la era moderna del Mundial de Rallys, reconoció que el francés Sebastien Loeb, vigente campeón, es el mejor de la historia, asegurando que es muy fácil saber por qué al sólo mirar sus números.

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Grönholm, que fue campeón del Mundo en 2000 y 2002, y en 2007 se le escapó por muy poco --Loeb se llevó el título por cuatro puntos de ventaja-- se retiró a finales del año pasado y ha seguido la temporada 2008 tanto como espectador, como a través de su papel de embajador del deporte de Ford.

El finlandés disputó su primer rally WRC en 1989 y a lo largo de sus 19 años de carrera ha competido contra otros nueve campeones del Mundo. "Loeb es el mejor piloto de la historia y es fácil ver por qué", explicó Grönholm en una entrevista a wrc.com.

"Basta con mirar sus resultados y sus récords. He competido con muchos otros pilotos y es absolutamente el más rápido, sin duda. Nunca ha habido un piloto que haya sido tan rápido. Tommi [Makinen] era rápido en algunos rallys, pero también sufría accidentes. Colin [McRae] fue rápido un año, pero los tres siguientes no le fueron tan bien. Richard [Burns] también era muy bueno, pero no al mismo nivel que Sebastien. Carlos [Sainz] y Juha [Kankkunen] también eran buenos, pero para mí es muy fácil: Loeb es el mejor", valoró.

Grönholm cree que la actitud tan positiva de Loeb y la fiabilidad del Citroën C4 WRC han sido claves para lograr su quinto título y un nuevo récord. "Este año Sebastien ha seguido exactamente a partir del punto en que lo dejó el año pasado, con la misma actitud", explicó.

"No ha habido cambios, y no es una gran sorpresa. Sus puntos fuertes son su constancia y que siempre está en luchando. No tiene problemas con el coche; va como un reloj siempre. Eso le da mucha seguridad y ahora está tan a gusto con el coche que sabe que puede ganar incluso antes de salir", apuntó.

Por último, el ya ex piloto dejó la puerta abierta a que pueda volver al mundo del automovilismo. "Es una posibilidad. Tal vez un rally de nieve. Todo está yendo muy deprisa, pero, ¿por qué no? Pero sólo para mantener el contacto con el coche y divertirme un poco", terminó Grönholm.

