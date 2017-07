Carlos Sainz, tras el 'tirón de orejas' de Red Bull: "No es ningún drama, mis jefes confían en mí y me han renovado"

El piloto de Toro Rosso, Carlos Sainz, ha realizado este sábado y antes de la calificación del Gran Premio de Austria unas declaraciones tras la 'tormenta' de acusaciones de su equipo en los últimos días.



El madrileño habló el jueves en rueda de prensa sobre su futuro, algo que no ha gustado a la escudería de Red Bull, que es quien tiene sus derechos. "Queda mucha temporada por delante. Todos sabéis que mi objetivo principal es llegar a Red Bull el año que viene para luchar por los podios y las victorias. Ese es mi objetivo, y si no ocurre, un cuarto año en Toro Rosso es poco probable, no voy a cerrar ninguna puerta", se sinceró Sainz.

Enseguida encontró respuesta en sus jefes. "Lo primero, no es una decisión de Carlos Sainz. Él tiene un contrato con Red Bull y Red Bull decide qué hará en el futuro. Me genera algo de confusión esta discusión en este momento del año. Red Bull ha pagado y financiado toda la carrera de Carlos Sainz", apuntó el jefe del equipo Toro Rosso, Franz Tost.

"Hemos ejercido la opción sobre Carlos Sainz y estará el próximo año en Toro Rosso", señaló Horner en una entrevista a Sky Sports durante los libres de este viernes en el Gran Premio de Austria.

"No sé a dónde cree que va a ir. Los contratos son claros. Hay que recordar que sólo tuvo la oportunidad en la Fórmula 1 porque Red Bull apostó por él cuando era joven. Es un poco hipócrita al hacer comentarios como ese, se ha invertido mucho en estos chicos para darles la oportunidad. Sin Red Bull no estaría en un coche de Fórmula 1", apuntó Horner.

Tras todo esto, Sainz ha hablado este sábado: "Está cerrado. Además, tampoco te creas que me hace falta olvidarlo. No es ningún drama. Me parece la mitad de la mitad de drama que lo que ha hecho parecer todo el asunto, así que en ningún momento he estado preocupado", dijo Sainz a los micrófonos de Movistar F1.

