Hamilton se muestra contrario a las opiniones de Ecclestone sobre el racismo en los circuitos

06-11-2008 / 16:18

pues yo creo que tiene razon, el hacer uh uhuh como un mono es totalmente despectivo, una cosa es silbar y abuchear y otra es insultar que ya vivio schumacher y ferraristas del publico en montmelo, por cierto, y en este caso es peor, haciendo claramente alusion al color de piel y comparandolo con un animal .... eso joda a quien joda es racismo ... ya esta bien es excusarse de no, son insultos para el pero no por raza ... ja! hipocrita, en la famosa pagina esa que no me acuerdo bien ... pinchaahamilton o algo asi estaba lleno de "negro de mierda" "mono" y peores .... penoso y cada fin de semana en campos de futbol igual ... no que va no somos nada racistas